[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한은행은 ‘새희망홀씨대출 특별지원 우대금리’를 기존 1.0%포인트에서 1.8%포인트로 상향한다고 2일 밝혔다.

새 우대금리는 5일부터 적용된다.

이번 조치는 저금리 서민금융 공급을 활성화하고 금융취약계층의 고금리 시장 유입을 줄이는 한편 금융소비자 권익을 높이기 위한 것이다. 신한은행은 우대금리 상향을 통해 새희망홀씨대출에 최저 연 4%대의 신규 취급금리를 적용할 계획이다. 이를 통해 서민 고객의 금융비용 부담을 낮출 방침이다.

또한 신한은행은 지난 7월부터 ‘헬프업 & 밸류업’ 프로그램의 하나로 대출이자가 연 9.8%를 초과하는 가계대출에 대해 만기까지 최장 1년간 9.8%로 낮춰주고 있다.

올해 상반기에는 ‘새희망홀씨대출 성실상환 캐시백(환급) 프로그램’을 통해 성실 상환 고객에게 10만원을 환급해줬다. 총 1만246명에게 10억원 규모의 이자를 지원했다.

신한은행 관계자는 “새희망홀씨대출 특별지원 확대는 정부의 서민금융 강화 정책과 맥을 같이 하며 금융취약계층의 부담 경감과 소비자 보호 강화를 동시에 실현하기 위한 조치”라며 “앞으로도 서민금융 지원을 통해 금융의 따뜻함을 더 많은 고객이 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.