“8월 한 달 간 9000억원 넘게 순매도” “2019년 이후 최대…4개월 2조 넘어” “ETF, 지난해 이후 월간 최대 이탈” “테슬라, 여전히 서학개미 1위 종목”

[헤럴드경제=김수한 기자] 한국 서학개미들이 뉴욕 증시에서 전기차 업체 테슬라를 팔고 가상화폐로 눈을 돌리고 있다고 블룸버그 통신이 1일(현지시간) 보도했다.

테슬라 주가가 지지부진한 탓에 실망감이 커지는 동시에 가상화폐에 대한 관심이 높아지고 있다는 것이다.

예탁결제원 데이터에 따르면 한국 개인투자자들은 8월 한 달간 테슬라 주식을 6억5700만달러(9163억원)어치 순매도했다.

이는 2019년 초 이후 최대 규모다. 지난 4개월 동안 빠져나간 자금은 18억달러(2조5104억원)에 달한다.

테슬라에 2배 레버리지로 투자할 수 있는 상장지수펀드(ETF) TSLL 역시 8월 한 달간 5억5400만달러(약 7725억)가 빠져나갔다. 지난해 초 이후 월간 최대 이탈이다.

이 같은 대규모 자금 이탈은 한때 테슬라 주가 급등세를 뒷받침했던 가장 충성도 높은 글로벌 개인투자자 집단 가운데 하나였던 한국 투자자들의 테슬라 열기가 식고 있음을 보여준다고 블룸버그 통신은 분석했다.

2019년 처음 테슬라 주식을 매수했다가 올해 초 모두 매도한 30대 개인투자자 한모 씨는 “이전에는 테슬라가 많은 영감을 주는 스토리를 제공했지만 이제는 사람들의 마음을 사로잡지 못한다”며 “자체 AI 개발로 시장을 선도하는 데 실패했다”고 말했다.

코로나19 기간을 거치면서 테슬라 등 미국 대표 기술주에 투자했던 서학 개미들이 최근 눈을 돌리고 있는 곳은 가상화폐 업체다.

지난 8월 한 달간 서학개미들은 비트마인 이머전 테크놀러지스 주식을 2억5300만달러(3528억원)어치 순매입했다.

비트마인은 가상화폐 대장주 비트코인을 가장 많이 보유한 기업인 스트래티지와 같이 전 세계에서 이더리움을 가장 많이 보유한 기업이다.

페이팔 공동 창업자이자 실리콘밸리의 큰손 투자자인 피터 틸이 9% 이상의 지분을 갖고 있으며, 지난 5월 이후 이더리움 가격이 크게 상승하면서 주목받고 있다.

다만, 대규모 매도에도 테슬라는 여전히 서학개미들이 가장 많이 보유한 해외 주식 1위 자리를 지키고 있다. 서학개미들은 약 219억 달러 규모의 테슬라 주식을 보유하고 있다. 엔비디아와 팔란티어가 각각 2, 3위로 뒤를 잇고 있다.