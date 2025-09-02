교통약자 15~16일 티켓 예매, 전 국민 대상 17~18일

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 한국철도공사 전남본부(순천 소재)가 추석 명절을 앞두고 오는 15일부터 18일까지 나흘 간 추석 연휴 열차 승차권 예매를 시행한다.

이번 예매는 코레일톡 앱과 홈페이지(www.korail.com) 를 통한 비대면 방식으로 진행되며, 철도회원만 예매 가능하다. 예매 대상 승차권은 10월 2일(목)∼10월 12일(일) 운행하는 열차이다.

우선 15~16일은 교통약자(경로, 장애인, 국가유공자)를 대상으로 이틀간 우선 진행된다.

15일은 경부·경전·동해·충북·중부내륙·경북·교외선, 16일은 전라·호남·강릉·장항·중앙·태백·영동·서해·경춘선이 대상이다.

17~18일은 교통약자를 포함한 전 국민을 대상으로 17일은 경부·경전·동해·충북·중부내륙·경북·교외선, 18일은 전라·호남·강릉·장항·중앙·태백·영동·서해·경춘선의 승차권을 예매할 수 있다.

예매한 승차권은 이달 18일 오후 5시부터 21일 자정까지 반드시 결제해야 한다. 기간 내 결제하지 않은 승차권은 자동으로 취소되며, 예약 대기 신청자에게 우선 배정된다.

사전 예매에서 판매되지 않은 잔여석은 18일 오후 3시부터 코레일톡, 홈페이지, 역 창구 등 온·오프라인 채널을 통해 구매할 수 있다.

추석 연휴 기간 열차 운행에 대한 자세한 정보는 코레일 홈페이지(www.korail.com)나 ‘코레일톡’ 앱에서 확인할 수 있다.