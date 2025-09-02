여수시청소년해양교육원

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시청소년해양교육원은 2026여수섬박람회 개최를 앞두고 최근 거문도 거문초등학교 학생 29명을 대상으로 1박 2일간 생존수영 중심의 숙박형 교육 프로그램을 진행했다고 밝혔다.

섬 지역은 수영장 등 교육 인프라가 부족해 정규적인 수영 교육이 어려운 실정으로, 여수시청소년해양교육원은 150명 이상이 숙박 가능한 시설과 전문적인 해양교육 프로그램을 갖춰 도서지역 학생들의 교육 기회 부족을 보완하며 체계적인 생존수영 교육을 제공했다.

학생들은 이번 교육을 통해 수상 안전사고에 대한 예방 및 대처 능력을 키웠으며, 이는 2026 여수세계섬박람회의 취지와도 맞닿아 해양안전 문화 확산에 기여했다.

거문초등학교 한춘희 교장은 “바다를 접해 생활하는 학생들이 안전하고 쾌적한 해양교육원에서 생존수영 교육을 받은 것은 매우 의미 있는 시간이었다”고 말했다.

오세경 여수시청소년해양교육원장은 “도서지역 학생들에게 생존수영 교육을 제공하는 것은 의미 있는 일”이라며 “앞으로도 아이들이 안전한 환경에서 동등한 교육 기회를 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 여수 돌산도 진모지구 일대에서 내년 9월부터 11월까지 2개월 간 열린다.