12개 글로벌 매장 이어 국내 진출

[헤럴드경제=정석준 기자] 아워홈은 ‘청잎김치’가 국내 코스트코 매장에 정규 입점했다고 2일 밝혔다.

청잎김치는 지난 30일 전국 코스트코에서 본격 판매를 시작했다. 이로써 미국, 일본, 호주 등 12개국 글로벌 코스트코 매장에 이어 국내에서도 정규 입점을 완료했다.

청잎김치는 국내산 배추와 고춧가루를 사용해 배추 청잎을 한 장씩 켜켜이 쌓은 후 직접 말아 담은 수제 김치로다. 저온 숙성으로 익혀 청잎 특유의 고소한 맛과 탄력 있는 식감을 구현했다. 아워홈은 지난해 9월부터 코스트코 전국 매장에서 시식 판매 행사를 열고 소비자 호응을 얻었다.

아워홈은 청잎김치를 비롯해 별미 김치 라인업으로 국내외 김치 시장 공략에 속도를 내고 있다. 지난 3월 갈치김치가 코스트코에 정규 입점했으며, 꾸준한 매출 성장률을 보이고 있다.

아워홈 관계자는 “시식 행사에서 입증된 소비자들의 뜨거운 반응이 정규 입점으로 이어졌다”며 “앞으로도 혁신적인 김치 제품으로 국내외 시장을 적극 공략하고, 소비자 접점을 넓혀가겠다”고 말했다.