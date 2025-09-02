9월 5일부터 11월 16일까지 밝은 에메랄드 시티-오싹한 블러드 시티 오는 26일에는 ‘케데헌’ 테마존도 개장

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성물산 리조트부문 에버랜드가 판타지 고전 오즈의 마법사를 재해석한 가을축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland Of OZ)’를 오는 5일 개막한다.

축제는 11월 16일까지 두 달여간 이어지며, 밝고 즐거운 ‘에메랄드 시티’와 어둡고 오싹한 ‘블러드 시티’라는 상반된 테마존을 중심으로 다채로운 콘텐츠를 선보인다.

약 1만제곱미터 규모의 축제 정원인 포시즌스 가든은 초록빛으로 물든 ‘에메랄드 시티’로 변신한다. 허수아비, 양철 나무꾼, 겁쟁이 사자 등 주요 캐릭터별 테마존과 호박 조형물과 가을꽃이 어우러져 동화 속에 들어온 듯한 경험을 제공한다.

특히 주요 테마존은 넷플릭스 오징어게임으로 잘 알려진 채경선 미술감독이 연출에 참여해 공간의 스토리와 완성도를 높였다.

중앙 분수에는 회오리바람에 휩쓸려온 도로시의 집이 연출돼 모험의 시작을 알리고, 곳곳에 마법사 오즈의 열기구, 가을 초화로 만든 겁쟁이 사자 토피어리 등이 포토존으로 마련됐다.

허수아비 브릭 놀이터에서는 지혜를 갈망하는 허수아비의 뇌구조를 상상해 블록으로 만들어보고, 마음을 갖고 싶은 양철나무꾼의 하트 정원에서는 소원지에 따뜻한 글귀를 적어 나무에 걸어볼 수 있다.

가을 하이라이트 공연인 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에는 국내 최초로 레인보우로보틱스의 4족보행 로봇 ‘RBQ 시리즈’ 2대가 합류해 눈길을 끈다.

가을축제의 대표 호러 콘텐츠 ‘블러드 시티’는 동쪽 마녀가 신던 보라색 구두를 메인컬러로 오즈의 마법사를 공포 버전으로 재해석했다.

입구에는 초대형 마녀 다리 조형물이, 중앙에는 8미터 높이의 마녀 감시탑이 설치돼 오싹한 분위기를 자아낸다.

특설무대에서는 매일 2회 ‘크레이지 좀비 헌트 인 오즈 : 도로시의 악몽’ 공연이 펼쳐지며, 좀비 연기자들이 거리로 나와 관객과 교감한다.

이외에도 ‘호러 메이즈’, ‘마녀의 분장 스튜디오’, AI 포토 체험 등 몰입형 체험이 준비됐다.

오는 26일에는 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스> 테마존이 새롭게 문을 연다.

작품 속 캐릭터와 세계관은 물론 인기 OST와 명장면을 구현해 게임, 포토존, 분식 체험, 굿즈 등 다양한 즐길거리를 제공한다.

에버랜드 관계자는 “국내는 물론 세계적으로 사랑받는 오즈의 마법사 이야기를 새롭게 재해석해 에메랄드 시티, 블러드 시티 등 전혀 다른 분위기의 콘텐츠를 취향에 따라 선택해 재미있게 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.

이어 “‘케이팝 데몬 헌터스’와의 콜라보는 세계관을 오감으로 직접 체험할 수 있는 특별한 프로젝트가 될 것”이라며 “우리나라를 비롯해 많은 해외 관광객들에게 한국문화를 알리는 K콘텐츠 성지가 되길 기대한다”고 밝혔다.