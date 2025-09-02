0.45%→0.15%로

[헤럴드경제=문이림 기자] NH-아문디(Amundi)자산운용은 ‘HANARO 글로벌금채굴기업 상장지수펀드(ETF)’의 총보수를 기존 0.45%에서 0.15%로 인하했다고 2일 밝혔다.

‘HANARO 글로벌금채굴기업 ETF’는 금값과 밀접하게 움직이는 글로벌 금 채굴 기업에 투자하는 주식형 ETF다.

기초지수는 ‘NYSE Arca Gold Miners Index’다. 뉴몬트(Newmont), 애그니코 이글 마인스(Agnico Eagle Mines), 바릭 마이닝(Barrick Mining) 등 미국·캐나다·호주의 주요 금 채굴 기업이 포함돼 있다.

해당 ETF가 올해 높은 수익률을 기록하는 가운데 투자자의 비용 부담을 낮추고 장기 투자 효율성을 높이기 위해 보수 인하를 단행했다는 게 NH-아문디자산운용 측의 설명이다.

지난달 31일 기준 이 ETF는 연초 이후 66.76%, 최근 3개월간 22.41% 상승했다. 같은 기간 국내 금 시세를 반영한 KRX 금현물지수는 연초 이후 20.67%, 최근 3개월간 4.48% 오르는 데 그쳤다.

금 채굴 기업 주가가 금값보다 더 가파르게 오른 배경은 수익성 개선이다. 뉴몬트, 애그니코 이글 마인스, 바릭 마이닝 등 대표적인 금 채굴 기업 3사의 평균 금 판매가격은 1분기 온스당 2911달러에서 2분기 3301달러로 상승했다. 같은 기간 채굴 비용은 1536달러에서 1522달러로 소폭 낮아졌다.

NH-아문디자산운용은 금 채굴 비용이 연말까지 현 수준에서 안정세를 유지할 것으로 내다봤다. 이에 따라 금값 상승세가 이어질 경우 금 채굴 기업의 수익성은 더욱 확대될 것으로 전망했다.

김승철 NH-아문디자산운용 ETF투자본부장은 “연말까지 금 채굴 기업의 수익성이 오를것으로 예상되는 상황에서 금값 상승에 적극적으로 투자하고자 한다면 금 채굴 기업에 주목할 필요가 있다”며 “HANARO 글로벌금채굴기업 ETF의 총보수 인하로 투자 효율성이더 높아질 것”이라고 말했다.