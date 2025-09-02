미국행 상품 결제 시 관세 15% 부과

[헤럴드경제=강승연 기자] 미국이 지난달 29일부터 800달러 이하 소액 소포에 대한 면세를 폐지하면서 현지 소비자들이 국내 플랫폼에서 구매하는 K-뷰티·패션 제품들의 가격 부담이 오르게 됐다.

2일 유통업계에 따르면 무신사 글로벌은 최근 홈페이지를 통해 미국의 역직구 고객이 부담하는 관세(15%)를 최종 결제 금액에 포함하기로 했다고 공지했다.

무신사 글로벌은 또 미국 세관의 통관 심사 강화로 인해 배송 지연이 발생할 가능성이 있는 만큼, 미국으로 상품을 주문한 소비자들에게는 배송 시간에 여유를 두고 주문해달라고 권고했다.

CJ올리브영 역시 미국으로 배송하는 제품은 결제 시 15%의 관세를 포함하도록 한다고 글로벌 홈페이지를 통해 밝혔다.

역직구 서비스를 시작한 컬리도 미국 소비자가 상품을 주문할 때 관세를 포함해 결제하도록 하고 있다. 이에 더해 통관 심사와 관련해 배송 지연 발생 여부를 모니터링하고 있다고 전했다.

컬리는 국내에서 판매하는 상품을 미국 전역에 48시간 내 배송하는 역직구 서비스를 개시했다. 통관 문제로 배송이 지연되면 경쟁력이 약화할 우려가 있어서다.

컬리는 지난달 25일(현지 시간)부터 한국에서 미국으로 제품을 배송하는 서비스인 ‘컬리 USA’의 사전 운영을 시작했으며, 현재 일부 회원에 한해 서비스를 선보이고 있다.

G마켓 글로벌샵 역시 역직구 시장 상황을 주시하고 있다. 다만 G마켓 글로벌샵은 홍콩과 대만, 마카오 중심으로 운영되고 있어 미국 관세 정책 변화와 관련한 영향은 미미하다는 입장이다.

국내 유통업계는 미국의 관세 정책 변화에 따른 영향을 면밀히 모니터링한다는 방침이다. 가격 경쟁력 약화로 역직구 시장의 성장세가 꺾일 것이란 우려도 나온다.

통계청에 따르면 올해 2분기 온라인 해외 직접 판매(역직구) 금액은 7388억원으로 작년 같은 기간보다 7.5% 늘었다.

이중 미국이 1382억원으로 19%를 차지한다. 이는 중국(3479억원·47%)과 일본(1768억원·24%)에 이어 세 번째로 큰 규모다.

다만 유통업계들은 초기 상황이어서 본격적인 영향은 아직 확인되지 않고 있다며 당분간 시장 반응을 모니터링할 계획이다.

한 유통업계 관계자는 “상황을 지속 주시할 예정”이라며 “관세 정책 변화로 인한 미국 소비자들의 가격 인상 부담을 완화하기 위해 할인 혜택과 프로모션을 강화할 계획”이라고 말했다.