[헤럴드경제=함영훈 기자]외국인 전용 카지노 ‘세븐럭’을 운영하는 준시장형 공기업 그랜드코리아레저(GKL)는 한국서비스산업진흥원이 주최하는 ‘2025 대한민국 ESG대상’에서 ‘사회 부문 고용노동부장관상’을 수상했다고 2일 밝혔다.

올해로 20회를 맞이한 ‘대한민국 ESG 대상’은 환경 사회 거버넌스 부문에서 우수한 ESG 경영 성과를 올린 기업, 기관 및 단체를 포상한다.

GKL이 수상한 사회 부문의 평가 항목은 ▷목표 ▷노동 ▷다양성 및 양성평등 ▷동반성장 ▷지역사회 ▷정보보호 ▷사회 법/규제 위반 등 7개로, GKL은 전체 항목에서 우수한 성적을 거뒀다.

특히, GKL은 ▷디지털전환 기반의 혁신일자리 마련, 관광 일자리페스타, 시니어 대상 사회서비스형

일자리 도입 등 일자리 창출에 노력한 점 ▷동반성장기금 확대를 통한 다양한 상생 지원사업 추진 및 공정 거래 질서 확립에 노력한 점 ▷지역관광 활성화 지원사업 추진을 통해 지역의 지속가능성과 공동체 발전을 위해 노력한 점을 인정받았다.

윤두현 사장은 “앞으로도 GKL은 체계적인 ESG 경영활동을 통해 지역과 중소기업의 상생발전을 지원하는 공기업의 사회적 역할을 충실히 이행하겠다.”고 말했다.

앞서 GKL은 지난달 25일, 세계적인 마케팅 및 홍보 전문기관인 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP, League of American Communications Professionals)이 주관하는 ‘2024/25 LACP 비전 어워드(Vision Awards)에서 ’ESG 보고서 고객서비스 부문‘ 대상(플레티넘)을 수상한 바 있다.