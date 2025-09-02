‘배당·성장·절세’ 동시에 잡는 2세대 배당성장 ETF 일반계좌서도 손익통산 효과…ISA 투자자에 특히 유리

[헤럴드경제=신동윤 기자] 키움투자자산운용은 국내 고배당주와 미국 인공지능(AI) 테크주를 결합한 ‘KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 상장지수펀드(ETF)’를 유가증권시장에 신규 상장한다고 2일 밝혔다.

이번 상품은 국내 고배당주의 안정성과 미국 AI 테크주의 성장성을 동시에 추구한다. 키움이 새롭게 선보이는 ‘2세대 배당성장 ETF’로, 구조적 배당 성장과 절세 효과를 함께 제공하는 것이 특징이다. 또 매월 말일을 기준으로 분배금을 지급하는 월배당 ETF다.

‘KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 ETF’는 국내 고배당주 TOP15 지수(70%)와 미국 AI테크 TOP10 지수(30%)를 고정 비중으로 결합해 투자한다.

국내 고배당 지수는 5년 연속 꾸준히 배당을 지급하고 2년 연속 흑자인 기업 가운데, 시가배당률이 높은 상위 15개 종목으로 구성된다. 여기에 시가배당률 가중 방식을 적용해 안정적인 현금흐름을 제공한다.

미국 AI 테크 지수는 자연어·키워드 분석을 활용해 AI 관련도가 높은 미국 기술주를 선별한 뒤, 유동 시가총액 가중방식으로 상위 10개 글로벌 기술주(엔비디아·마이크로소프트·알파벳 등)에 집중 투자해 고성장 잠재력을 담았다.

두 지수를 결합한 전략은 매월 7 대 3 비율로 리밸런싱을 실시해, 미국 AI 테크주의 상승분을 국내 고배당주 매입에 활용함으로써 배당금 규모가 확대되는 ‘구조적 배당 성장’을 구현한다.

또 국내 배당주와 미국 테크주를 따로 투자할 때보다, ETF 안에서 함께 투자하는 것이 세금 측면에서도 유리하다. ‘보유기간 과세’ 방식을 적용해 매수·매도 시점의 과표기준가 차이(과표 증분)와 매매차익 중 작은 값에 과세하는 ETF 특유의 과세 구조 덕분이다. ETF 내에서 미국 테크주에서 수익이 나고 국내 배당주에서 손실이 발생할 경우, 두 결과가 서로 상계돼 실제 남은 이익에 대해서만 과세된다. 또 미국 테크주가 손실일 경우에는 국내 배당주에서 발생한 배당금이 과표에 반영되더라도 손실분과 상계돼 과세 대상에서 제외되는 효과가 나타난다.

특히 개인종합자산관리계좌(ISA)에서 활용할 경우 장점이 극대화된다. 이번 상품은 미국주식을 편입해 과세대상 ETF로 분류되므로 손실이 발생하더라도 ISA 계좌 내 다른 수익과 상계가 가능하다.

키움투자자산운용 관계자는 “이번 상품을 통해 투자자들은 배당과 성장, 절세라는 세 가지 고민을 동시에 해결할 수 있게 됐다”며 “특히 월배당 구조와 일반계좌에서도 적용 가능한 손익통산 효과를 통해 장기적인 복리 효과를 추구하는 투자자들에게 최적의 선택지가 될 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “ISA 계좌에서 활용할 경우 손익통산 효과가 더욱 크게 발휘돼 세금 효율성이 높아지고, 외국납부세액 문제도 최소화할 수 있다”면서 “최근 세제 변화에 대응할 수 있는 효과적인 방안이 될 것”이라고 덧붙였다.