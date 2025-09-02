IoT 기반 헬스케어 ·스마트TV·화상플랫폼 등 첨단기기 갖춘 ‘어르신 맞춤 복지공간’ 스마트기기 사용법 도우미 ‘스마트경로당 매니저’ 운영...고령층 디지털 격차 해소

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 디지털 기기를 활용해 맞춤형 건강관리와 비대면 프로그램을 지원하는 ‘스마트경로당’을 연내 20개소 추가 조성한다.

구에 따르면 양천구민 중 만 65세 이상은 18.7%로 노인 인구 비중이 증가하고 있으며, 80세 이상은 접근이 쉬운 주거생활권 내에 있는 경로당에서 대부분 시간을 보내는 것으로 조사됐다.

이에 구는 어르신의 건강한 노후 생활을 지원하고 다양한 디지털 여가복지 서비스를 제공하기 위해 지난해 구립경로당 10개소를 대상으로 시범운영을 마치고, 올해는 사립경로당까지 대상을 확대해 연내 20개소를 추가 조성할 계획이다.

스마트경로당에는 ▲혈압계·체성분 분석계 등 IoT 기반 안면인식 건강관리시스템 ▲스마트TV·스피커·카메라 등 화상장비 ▲스마트워킹·스마트테이블 등 디지털 기기 등이 도입된다.

안면인식 기반 건강관리 시스템은 혈당 및 체성분 등 어르신 개인별 건강상태를 측정·수집하여 데이터를 분석하고 문자알림 서비스를 통해 맞춤형 건강관리 정보를 제공한다.

85인치 대형 스마트TV와 화상 플랫폼을 통해 웃음치료, 건강체조, 노래교실 등 다양한 비대면 프로그램을 운영하고, 여러 경로당이 동시에 참여하는 화상회의는 회원들 간 소통과 교류를 활성화한다.

실내 걷기 운동기구인 스마트워킹은 유명한 관광지 산책 코스로 맞춤형 솔루션을 제공하고, 스마트테이블은 터치형 화면을 활용한 인지강화 게임으로 치매예방을 돕는다.

특히, 스마트기기가 낯선 어르신들을 위해 경로당마다 노인일자리사업과 연계한 ‘스마트경로당 매니저’를 배치해 기기 사용법을 알려주고 스마트폰 교육도 진행해 고령층 디지털 격차 해소는 물론 일자리도 창출할 예정이다.

이기재 양천구청장은 “스마트경로당 확대 운영을 통해 어르신들이 빠르게 변화하는 디지털 환경에 적응하도록 돕고, 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 어르신들이 일상 속에서 디지털 복지를 체감할 수 있도록 다양한 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.