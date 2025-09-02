9월 12일부터 18일까지 G밸리 및 가산디지털 2단지 일대에서 개최...금천패션영화제, 금천구 도서관 북페스티벌, 반려동물축제, 1인가구 플리마켓, e-스포츠 페스티벌 등 다양한 연계 행사 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 오는 9월 12일부터 19일까지 정보기술(IT)과 패션 산업이 공존하는 가산G밸리의 대표 축제인 ‘금천 GC 페스타’를 개최한다.

‘금천 GC 페스타’는 2024년부터 시작된 가산지역의 대표 축제로, 금천(Geum-Cheon)의 지역명과 새로운 도시 브랜드(상표) ‘Good City’에서 각각 GC를 따온 이름이다. ‘금천패션영화제’를 중심으로 다양한 행사와 연계해 가산동에 많이 거주하는 1인 가구와 2030 직장인 등 다양한 시민의 수요를 반영한 통합형 축제로 운영된다.

구는 ▲ 금천패션영화제 ▲ 금천구 도서관 북페스티벌 ▲ 반려동물축제 ▲ 스스로마켓(1인가구 플리마켓) ▲ e-스포츠 페스티벌 등 다채로운 행사를 준비했다.

9월 12일 롯데시네마 가산점에서는 패션을 주제로 하는 국내 유일의 ‘제5회 금천패션영화제’ 개막식이 열린다. 13일과 14일에는 극장에서 패션, 트렌드, 스타일, 인공지능(AI)을 주제로 한 본선 진출 작품 상영과 주민 참여형 프로그램 등이 진행된다.

13일에는 현대아울렛 가산점 인근에서 1인가구가 직접 참여하는 ‘스스로마켓’이 열린다. 금천구 거주 또는 생활권 1인가구를 대상으로 중고물품 판매, 물물교환소, 체험부스 등이 운영된다.

같은 날 만승아울렛 일대에서는 ‘2025년 금천구 반려동물 축제’가 개최된다. 원조개통령 ‘이웅종 교수’가 바른 산책이라는 주제로 토크콘서트를 진행하며, 견주와 반려견이 함께 즐길 수 있는 각종 게임이 준비됐다. 반려견 행동교정, 기초미용, 반려동물 건강상담, 반려견 장기자랑 등 다양한 부대행사도 다채롭게 운영된다.

또, 갑을그레이트밸리 일대에서는 ‘금천구 도서관 북페스티벌’이 열린다. 책읽는 도시 금천구의 독서문화를 확산시키기 위한 행사로, 책 읽는 가족 시상, 책을 주제로 하는 공연, 체험, 포토존 등 놀거리가 가득한 축제로 구성했다.

현대아울렛 가산점 6층의 내부광장에서는 e-스포츠 페스티벌‘이 진행된다. 유명 캐스터 및 해설자의 진행으로 e-스포츠 대회 결선과 프로게이머 이벤트전 및 사인회, 경품추첨, 주민참여 이벤트 등 다채로운 행사가 열릴 예정이다.

올해 ‘GC페스타’는 주요 행사를 G밸리로 집중 배치해 접근성을 높였으며, 스탬프투어를 새롭게 도입해 참여자에게는 인근 상점에서 사용할 수 있는 지역 상생쿠폰을 지급한다.

12일부터 18일까지는 서울시와 함께 금천GC페스타와 연계한 ‘G밸리위크’가 진행된다. G밸리 창업경진대회, 근로자 문화행사(호프데이) 등 G밸리 내 직장인을 위한 다양한 행사가 예정돼 있다.

유성훈 금천구청장은 “‘금천GC페스타’는 산업 중심의 G밸리를 축제 속 문화공간으로 재탄생시키려는 시도”라며 “앞으로도 직장인, 청년, 반려인, 도서애호가 등 다양한 계층이 참여하는 지속가능한 통합형 축제로 발전시켜 나가겠다“고 말했다.