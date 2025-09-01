재즈 공연, 수제 맥주, 푸드트럭 먹거리로 방문객들 오감 만족시켜

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동대문문화재단(이사장 이필형 동대문구청장)은 8월 29일과 30일 열린 ‘2025 동대문구 맥주축제’가 성황리에 막을 내렸다고 밝혔다.

올해로 2회째를 맞은 이번 축제는 중랑천의 야경을 배경으로 한 수변 무대에서 펼쳐진 재즈 공연과 함께, 국내 유명 브루어리의 수제 맥주와 푸드트럭 먹거리가 어우러져 방문객들의 오감을 만족시켰다.

29일에는 퓨전국악밴드 ‘온도(OWNDO)’를 시작으로 ‘윤익형 밴드’, ‘Jazz Step Village’가 무대에 올라 축제의 열기를 더했다. 이어 30일에는 ‘한석규 트리오’, ‘하야퀄텟’, ‘권예성 밴드’, ‘혜원 트리오’, ‘코지재즈오피스’가 감미로운 재즈 선율로 여름밤을 물들였다.

행사장을 찾은 한 젊은 부부는 “아이와 함께 가족 모두가 즐거운 시간을 보낼 수 있어 좋았다”고 소감을 전했다.

또, 제자들과 함께 방문한 한 교장은 “진로를 함께 고민하며 뜻깊은 시간을 보낼 수 있었고 좋은 추억으로 남을 것 같다”고 말했다.

이번 축제는 중랑천의 아름다운 야경 속에서 수제 맥주와 다채로운 먹거리, 그리고 재즈 공연이 어우러진 여름밤의 낭만을 선사하며 시민들의 큰 호응을 얻었다.

동대문문화재단 김홍남 대표이사는 “지난해에 이어 올해도 축제를 찾아 즐겨주신 시민 여러분께 감사드린다”며 “지난해 아쉬운 점을 보완하고자 많은 노력을 기울인 만큼 앞으로도 더 많은 주민이 참여하고 사랑하는 대표 축제로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.