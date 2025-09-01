국내 5만8330대, 해외 27만8065대 기록 “경쟁력 있는 신차로 점유율 확대할 것” 강조

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대자동차가 지난 8월 국내 5만8330대, 해외 27만8065대 등 전 세계 시장에서 전년 동월 대비 0.4% 증가한 총 33만6395대를 판매했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 0.4% 증가, 해외 판매는 0.5% 증가했다.

우선 국내판매 부문에서 현대차는 2025년 8월 국내 시장에서 전년 동월 대비 0.4% 증가한 5만8330대의 판매고를 올렸다.

세단은 그랜저 5139대, 쏘나타 3527대, 아반떼 7655대 등 총 1만6551대를 팔았다.

RV는 팰리세이드 5232대, 싼타페 3303대, 투싼 3873대, 코나 3013대, 캐스퍼 1247대 등 총 2만1272대가 판매됐다.

상용부문에서는 포터는 5547대, 스타리아는 3246대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 총 2202대 판매됐다.

럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2826대, GV80 2635대, GV70 2983대 등 총 9311대가 팔렸다.

현대차는 2025년 8월 해외 시장에서 전년 동월보다 0.5% 증가한 27만8065대를 판매했다.

현대차 관계자는 “현지 수요와 정책에 적합한 판매·생산 체계를 강화해 권역별 시장 변화에 탄력적으로 대응하겠다”며 “경쟁력 있는 신차 출시를 통해 시장 점유율을 꾸준히 확대할 계획”이라고 밝혔다.