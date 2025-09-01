[헤럴드경제=신주희 기자] 한국거래소는 다음 달 27일 주식선물 16종목과 주식옵션 4종목을 추가로 상장한다고 1일 밝혔다.

추가 상장하는 주식선물 종목은 올해 상반기에 코스피200·코스닥글로벌 지수에 편입된 16개 종목이다.

주식선물 기초주권에는 유가증권시장에서 DN오토모티브, HDC, HD현대마린솔루션 등 9종목, 코스닥시장에서 ISC, 동화기업, 솔브레인 등 7종목이 상장된다.

이번 상장으로 해당 지수에서 편출된 금양, 삼아알미늄, 천보 등 12개 종목은 주식선물 기초주권에서 제외된다.

주식옵션 기초주권에는 삼성중공업, 한화시스템, 한화오션, 현대로템이 추가 상장된다.

거래소는 “이번에 제외되는 기초주권은 주식옵션이 상장돼 있지 않아 주식선물만 상장 폐지된다”며 “이번 추가상장으로 한화오션 등 유가증권시장 시가총액 최상위 종목 대부분에 대한 주식옵션 거래가 가능해지게 된다”고 말했다.

이어 “거래종료 대상 주식선물은 올해 10월물 최종 거래일인 다음 달 2일까지만 거래가 가능하므로 해당 주식선물 투자자는 거래에 유의할 필요가 있다”고 덧붙였다.