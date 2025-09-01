사천공항 국제공항 승격 토론회 국회서 열려 서천호 의원 “사천공항, 국가 전략공항으로 육성해야”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 1일 국회의원회관 제2소회의실에서 서천호 국회의원, 사천시와 함께 개최한 ‘우주항공길 사천 국제공항 승격 및 확장을 위한 정책토론회’가 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

이번 토론회는 서천호 국회의원이 주최하고 경남도와 사천시가 공동 주관했으며, 권영진 국토교통위원회 간사 등 국회의원 20명이 함께했다. 또 박동식 사천시장, 박명균 경남도 행정부지사, 차석호 진주부시장, 관계기관, 전문가, 주민 등 160여 명이 참석했다.

좌장은 이헌수 한국항공대 명예교수가 맡았고, 김한용 한국공항학회 고문이 ‘국제공항 승격을 위한 기능 재편 방안’, 고계성 경남대 교수가 ‘사천공항 활성화를 위한 관광의 역할’을 주제로 각각 발제했다. 이어 한국교통연구원, 항공교통학회, 한국공항공사 관계자들이 참여해 사천공항의 국제공항 승격 필요성과 국가계획 반영의 중요성을 강조했다.

토론자들은 사천공항이 우주항공산업 거점이자 남해안 관광·물류의 핵심 관문이라는 점을 들어 국제공항 승격은 국가균형발전과 전략산업 육성 차원에서 상징성이 크다고 입을 모았다. 특히 승격 지연시 수도권 공항 의존도가 심화돼 국가 경쟁력에 손실이 될 수 있다는 우려도 제기됐다.

경남도는 지난 3월 사천공항 단계별 확장사업 제안서를 국토교통부에 제출해 제7차 공항개발 종합계획(2026~2030) 반영을 추진 중이다.

토론회를 주최한 서천호 의원은 “사천공항은 단지 지역공항이 아니라 우주항공청과 연계한 국가 전략공항으로 육성돼야 한다”며 “국제공항 승격 및 공항 확장사업은 대한민국 우주항공 산업을 뒷받침할 핵심 인프라 사업으로 제7차 공항개발종합계획에 포함될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

박명균 도 행정부지사도 “사천공항은 우주항공산업 수도 경남과 남해안 관광 중심지를 연결하는 국가 전략거점”이라며 “지금이야말로 국제 우주항공 허브공항으로 도약하기 위한 국가적 결단이 필요한 시점”이라고 강조했다.