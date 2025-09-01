20~21일 이틀간 서울 난지한강공원서 세 번째 참여형 사회공헌 콘서트 개최

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹은 오는 20일과 21일 이틀간 서울 난지한강공원 젊음의 광장에서 ‘모이면 모일수록 선한 힘이 커지는 콘서트, 우리모모콘’을 연다고 1일 밝혔다.

올해로 3회째인 모모콘은 ‘언제나.우리를.맨앞에’라는 그룹 슬로건 아래 음악과 함께 사회공헌을 실천하는 참여형 사회공헌 콘서트다.

첫날 모모콘에는 ▷YB(윤도현밴드) ▷에픽하이 ▷윤하 ▷마크툽 등이, 둘째날에는 ▷god ▷잔나비 ▷WOODS ▷다이나믹듀오 등이 무대에 오른다. 우리다문화어린이합창단의 공연도 마련된다.

우리다문화어린이합창단은 2012년 4월부터 다문화가정 어린이에게 음악 교육과 공연 활동을 지원하기 위해 우리다문화장학재단이 설립한 합창단이다.

모모콘 현장에서는 기부문화 확산을 위한 ‘함께터치’ 태깅 이벤트가 진행된다. 관객이 현장 부스를 방문해 ‘함께터치’ 횟수를 쌓으면 우리금융이 이에 상응하는 기부금을 모아 사회공헌 사업을 추진한다. 함께터치에 동참한 관객은 참여 횟수에 따라 물과 간식, 의자, 손선풍기 등의 굿즈를 교환할 수 있다.

우리금융 관계자는 “우리모모콘은 우리금융이 이야기하는 ‘우리’의 의미를 더 가까이 경험할 수 있는 자리”라며 “관객 모두가 자연스럽게 사회공헌활동에 기여하게 돼 그 의미가 깊고 이를 통해 더 따뜻한 우리 사회를 만드는 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 전했다.

모모콘 티켓 응모는 오는 5일까지 홈페이지에서 하면 된다.