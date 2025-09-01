서울국제정원박람회와 연계해 확대 운영... 관악구 대표 정기 장터 사회적경제장터 ‘꿈시장’ 9월부터 재개장... 9월 11일~12일 관악구청 광장, 9월 13일부터 주말마다 보라매공원 국제박람회에서 팝업 운영... 각종 문화행사와 더불어 풍성한 이벤트까지…꿈시장에서 가을을 즐기세요!

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희) 대표 사회적경제 장터인 ‘꿈시장’이 오는 9월 11일 관악구청 광장에서 재개장을 시작으로, 보라매공원에서 열리는 ‘서울국제정원박람회’와 연계하여 규모 있는 행사를 선보인다.

사회적경제기업은 취약계층 일자리 창출과 지역 주민 삶의 질을 높이는 ‘사회적 가치’를 실현하는 경제 주체로, ‘꿈시장’은 이들 기업에 안정적인 판로를 제공해 지속 가능한 성장을 지원해오고 있다.

특히, 올해 6월에 개최된 꿈시장에는 사회적경제기업 등 30개 업체가 참여해 약 1억 1000만 원의 매출을 기록, 성공적인 사업모델로 자리매김했다.

이런 성과를 바탕으로 이번 가을 ‘꿈시장’은 더욱 특별하게 운영된다. 기존에 운영하던 관악구청 광장과 더불어 누적 관람객 570만 명을 돌파하며 역대 최대 규모로 운영되고 있는 ‘2025년 서울국제정원박람회’에도 참여한다.

먼저, 관악구청 앞 광장에서 진행되는 꿈시장은 9월 11일~12일( 오전 10시~오후 6시) 이틀간 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다.

수공예품, 생활용품, 식품 등 다양한 사회적경제기업 제품을 한자리에서 만나볼 수 있으며, 버스킹 공연 등 문화행사도 함께 진행돼 방문객들에게 풍성한 볼거리를 제공한다. 상시 이벤트도 마련해 방문객들의 즐거움을 더할 예정이다.

보라매공원에서는 9월 13일~28일(오후 2시~7시) & 10월 11일~12일(오전 11시~오후 6시)에 매주 주말마다 총 8회에 걸쳐 운영된다.

특히, 관악구에서 주관하는 서울국제정원박람회 팝업스토어 ‘보라매가든페스타’에서는 12개 부스를 운영, 다양한 사회적경제기업 제품 판매와 인생네컷 등 다채로운 체험 이벤트가 진행될 예정이다.

또, 기존 꿈시장과 마찬가지로 문화누리카드 사용처로 등록되어 많은 방문객이 축제 현장에서 편리하게 이용할 수 있도록 지원, 기업들의 판로 확대에도 적극 나설 계획이다.

박준희 구청장은 “관악구 대표 판로 확대 모델로 자리매김한 꿈시장이 관악구를 넘어 더 많은 지역에서 사회적가치를 확산하는 계기가 되길 바란다”며 “주민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.