18일까지 모집, 하회마을 선유줄불놀이 관람

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 풍성한 가을의 정취와 함께 특별한 인연 만드세요

경북 안동시는 청춘남녀의 건강한 만남을 지원하기 위해 마련한 ‘2025 커플예감! 힐링피크닉’ 시즌3 참가 신청을 오는 18일까지 접수한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 오는 27일 안동의 관광명소인 하회마을을 배경으로 진행된다.

일대일 매칭 토크 ,로테이션 그룹 대화, 하회탈 만들기 및 가면무도회, 하회마을 무작위 데이트 등 다양한 교류 프로그램과 함께, 안동 대표 전통문화 행사인 선유줄불놀이 관람을 연계해 특별한 추억을 제공할 예정이다.

모집 대상은 안동시에 거주하거나 안동 소재 기업에 재직 중인 1986~2000년생 미혼남녀로, 총 30명(남녀 각 15명)을 선발한다.

신청 접수는 이메일(ok@chamhan.co.kr)을 통해 이뤄진다.

참가신청서와 함께 재직증명서, 혼인관계증명서 등 증빙서류를 제출해야 한다.

최종 선정 결과는 19일 개별 안내될 예정이다.

앞서 안동시는 2019년부터 저출생 대응 정책의 하나로 미혼남녀 만남 프로그램을 운영해 왔다.

그동안 참가자들의 긍정적인 호응으로 매회 2배가 넘는 경쟁률과 40% 이상의 높은 매칭률을 기록하고 있다.

참가자 중 결혼에 이른 사례도 있다. 안동시는 이러한 성과를 바탕으로 해당 프로그램을 확대 운영을 추진하고 있다.

안동시 관계자는 “하회마을과 선유줄불놀이라는 대표 문화자원을 접목해, 참가자들이 가을의 정취와 함께 특별한 인연을 만들어 갈 수 있도록 기획했다”며, “앞으로도 계절과 지역의 특색을 살린 만남 프로그램을 확대 운영해 나가겠다”고 밝혔다.