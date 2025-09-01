26일 ‘케데헌’ 테마존 오픈

에버랜드는 오는 26일부터 세계적으로 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’ 테마존(사진)을 선보인다고 1일 밝혔다.

삼성물산 리조트부문은 넷플릭스와 함께 ‘헌트릭스’ ‘사자 보이즈’와 K-분식 등 작품 속 인기 캐릭터와 세계관을 생생하게 경험할 수 있는 ‘케이팝 데몬 헌터스 테마존을 오픈할 예정이다. ‘케데헌’은 대한민국의 주요 명소를 배경으로 케이팝 걸그룹이 악령과 싸우는 이야기를 다룬 작품으로, 넷플릭스 애니메이션 부문 역대 1위를 기록한 바 있다.

특히 주제곡 OST는 미국 빌보드와 영국 싱글 차트 정상에 오르며 글로벌 K-컬처 열풍을 주도하고 있다.

올가을 에버랜드에 조성되는 ‘케데헌’ 테마존에서는 한국적 감각과 전통을 살린 신비로운 공간 속에 ‘골든(Golden)’ ‘소다 팝(Soda Pop)’ ‘유어 아이돌(Your Idol)’ 등 작품에 수록된 인기 OST와 명장면 등을 생생하게 경험할 수 있다.

또한 ‘헌트릭스’ ‘사자 보이즈’ 등 캐릭터별 스토리를 살린 미션형 게임과 인터랙티브 포토존이 마련되고, K-분식을 비롯해 캐릭터 분장, 한정판 굿즈 등 체험형 콘텐츠가 다채롭게 마련돼 마치 애니메이션 속에 들어온 듯한 몰입감 높은 경험을 선사할 전망이다.

에버랜드 관계자는 “이번 테마존은 전 세계 팬들이 작품 세계를 오감으로 직접 체험할 수 있는 특별한 프로젝트”라며 “우리나라를 비롯해 많은 해외 관광객들에게 한국문화를 알리는 K-콘텐츠 성지가 되길 기대한다”고 밝혔다. 박지영 기자