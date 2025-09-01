학업·진로 지원 장학체계 마련

KAIST는 전산학부에서 긴급한 재정 지원이 필요한 학생들을 꾸준히 도울 수 있는 20억원 규모의 ‘전산학부 장학기금’을 조성했다고 1일 밝혔다.

전산학부는 2023년 5월부터 본격적인 모금에 나서 총 63명의 기부자로부터 10억원을 마련했으며, 동문 장병규 크래프톤 의장은 이 장학금 취지에 동감하며 동일 금액을 기부하는 1대 1 매칭 그랜트 방식으로 기금 규모를 20억 원으로 확대하게 됐다.

모금에는 전산학부 재학생, 동문, 교직원, 전·현직 교수 등이 동참했다. 학부 92학번 김정택·안소연 부부는 경제적 어려움으로 학업 또는 취업 준비가 어려운 학생들을 위해 2억원을 기부했다. 95학번 서하연·96학번 한동훈 부부는 전산학부 증축 건물 기부에 이어 장학기금에 4000만원을 기부했다.

황규영 명예교수와 조경현 NYU(미국 뉴욕대) 교수는 각각 황규영 장학기금과 임미숙 장학기금에 이어, 전산학부 장학기금에 기부했다. 이승현 동문은 크롬 브라우저의 심각한 취약점을 제보하여 받은 포상금 22만 달러 전액을 기부했다.

류석영 KAIST 전산학부장은 “이 장학금을 통해, 창업이나 대학원 진학 등 다양한 진로를 자유롭게 고민해야 함에도 재정적 이유로 원치 않는 길을 선택해야 했던 학생이, 한 학기 또는 1년이라도 온전히 원하는 도전을 해볼 수 있는 시간을 갖게 되길 바란다”고 말했다.

장병규 의장은 “경제적 이유로 진로를 고민하는 학생들에게 최우선으로 지원하겠다는 전산학부 장학기금의 취지에 깊이 공감하고, 그 실현을 앞당기고자 그동안의 모금액과 동일한 금액을 매칭 기부하게 됐다”고 말했다.

이광형 총장은 “KAIST의 가장 큰 자산은 미래를 이끌 인재이며, 학생들이 경제적 이유로 학업·창업·꿈을 포기하는 일은 없어야 한다”며 “이번 전산학부 장학기금이 학생들의 미래 설계와 도전에 든든한 발판이 되길 바란다. 뜻을 모아주신 모든 기부자께 감사드리며, 장 의장의 제안을 적극 검토해 실현되도록 노력하겠다”고 말했다. 구본혁 기자