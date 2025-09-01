실리콘·그래핀 복합 음극재 JNC머트리얼즈에 기술 이전 지속 협력한 끝에 성능 향상

한국전기연구원은 전기차 주행거리를 약 20% 높일 수 있는 ‘리튬이온전지용 실리콘·그래핀 복합 음극재’가 본격 양산화를 눈앞에 두고 있다고 1일 밝혔다.

전기연이 개발한 이 기술은 리튬이온전지의 차세대 음극 소재로 주목받는 실리콘의 단점을 그래핀으로 보완한 것으로, 2021년, 11억원의 기술료로 전기·전자 소재·부품 전문기업인 JNC머트리얼즈에 기술이전까지 된 대형 성과다.

실리콘은 기존 흑연보다 에너지 밀도가 10배나 높고, 충·방전 속도도 빠르다는 장점을 가지고 있지만, 충·방전 시 부피 팽창(3배 수준) 문제와 전기 전도도가 낮다는 단점이 있었다. 이에 전기연은 2차원 탄소나노소재인 ‘그래핀’을 활용했다. 전도성이 높고, 전기 화학적으로 안정한 그래핀은 우수한 기계적 강도를 지닌 그물망 구조의 코팅층을 형성, 실리콘의 부피 팽창에 따른 성능 감소를 크게 완화시킬 수 있다.

전기연은 특화된 산화·환원법을 통해 높은 전도성을 갖는 고품질 그래핀을 다양한 점도(묽은 잉크부터 고농도 페이스트 형태까지)로 만들어 리튬이온전지 음극 제조 공정에 바로 적용할 수 있는 ‘수(水)계 분산 기술’을 개발했었다. 그리고 이를 기반으로 한 원스톱 공정으로, 코어인 실리콘을 그래핀이 껍데기처럼 감싸 보호하는 ‘코어-셸’ 구조의 복합 음극재를 대량 생산하는 데도 성공했다.

이를 통해 기존 리튬이차전지 음극에 들어갔던 실리콘의 양(첨가량)을 기존 5% 이내 수준에서 20%까지 4배 이상 증가시켜 고용량·고품질의 음극을 안정적으로 제조하는 결과를 얻었다.

이는 전기차에 적용하면 주행거리를 약 20% 이상 늘릴 수 있을 정도의 성능이다. 재료도 기존 고가의 나노 실리콘 대비 값싼 마이크론(㎛) 크기의 실리콘을 활용하여 가격 경쟁력을 확보했다. 연구팀은 시작품인 ‘파우치형 풀 셀’을 제작하고, 전기화학 특성 평가 및 국내·외 원천특허 등록까지 완료했다.

기술이전 이후에도 상용화를 위해 KERI는 꾸준하게 성과의 확산, 기업 현장 기술지도 및 자문 활동을 펼쳐왔다. 먼저, 미국과 중국으로부터 특허를 추가적으로 받아 국제적 기술 권리를 확보했고, 연구 결과는 올해 세계적 학술지인 ‘Energy & Environmental Materials’에 논문이 게재됐다. 해당 논문은 상용화 가능성과 응용성을 함께 제시한 점에서 학계와 산업계 모두의 높은 관심을 받았다.

JNC머트리얼즈에서도 적극적인 투자, 협력사와 협업을 통해 그래핀 양산화를 위한 기반을 마련했다. 충북 제천의 ‘국가첨단전략산업 이차전지 특화단지’에 입주, 최적의 생산 환경을 구축했고, 전기연의 원천기술을 스케일업해 엔지니어링 단계도 하나씩 밟아 나갔다. 이를 통해 지난해 국내 최초로 대규모 그래핀 양산 설비(플랜트)를 구축하여 최적화하는 데 성공했으며, 현재도 지속적인 기술 고도화를 위해 KERI와 적극적인 협력을 펼쳐나가고 있다.

해당 설비는 수천 톤급의 고품질 그래핀을 대량 생산할 수 있는 규모다. 추후 실리콘과 복합화를 통해 고성능 음극재로 탄생한다면, 약 6만대의 전기차용 전지(총 4GWh 규모) 혹은 수억개의 스마트폰용 전지에 적용이 가능한 용량이다. 또한 고용량·고성능 리튬이온전지가 필요한 에너지저장장치(ESS), 고성능 AI 반도체·서버 등에 활용돼 국가 에너지·AI 산업 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것으로 보고 있다.

정승열 KERI 나노융합연구센터장은 “이 기술은 이차전지 고용량화 및 안정성 확보를 동시에 실현할 수 있는 고기능 나노소재 기반의 상용화 기술로서, 국내외 산업계와 학계로부터 기술적 완성도와 실용성을 동시에 인정받았다”며 “원천기술 개발부터 상용화까지 잘 이어진 사례로, 출연(연) 기술 사업화의 성공적인 모범 사례로 손꼽힐 것”이라고 했다.

