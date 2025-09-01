정인호 농심켈로그 대표이사

“직원 만족도와 장기적 성과가 우선”

재택근무·4.5일제 만족도 4.8점

원팀 문화로 사회공헌 가치 실현

정인호 농심켈로그 대표이사는 헤럴드경제와 인터뷰에서 농심켈로그가 가장 우선시하는 가치관이 사람 중심의 리더십이라고 말하고 있다. [농심켈로그 제공]
“가장 우선시하는 가치관은 사람 중심의 리더십입니다. 사람이 최고의 자산이라는 생각으로 사내 문화를 만들어왔습니다.”

최근 서울 강남구 농심켈로그 본사에서 만난 정인호(58) 농심켈로그 대표이사는 주 4.5일제, 양성평등 인사 등 ‘워라밸(일과 삶의 균형)’ 중심의 사내 문화를 만든 이유를 이같이 밝혔다. 정 대표는 2012년 농심켈로그 영업팀에 합류해 2018년 켈로그 대만홍콩지사장을 거쳐 2020년 사장 자리에 올랐다.

정 대표는 지난 5년을 돌아보며 “전적으로 직원의 신뢰와 지원 덕분에 내부에서 성장한 사람이 회사를 이끌 수 있게 됐다”며 “단기적 실적보다는 직원들 만족도와 장기적 성과를 우선시하고 있다”고 말했다.

그는 임직원 중 가장 일찍 출근하고 가장 늦게 퇴근하지만, 직원의 워라밸은 확실히 챙기고 있다. 재택근무제는 코로나19 엔데믹 이후에도 주 2회로 유지하고 있다. 2023년 10월 도입한 주 4.5일제는 지난해 12월부터 월 1회에서 2회로 늘렸다. 해당 제도는 직원 만족도 조사에서 5점 만점에 4.8점을 받았다.

양성평등 인사에도 신경을 쓰고 있다. 농심켈로그의 여성 부서장 비율은 전체의 50%에 이른다. 사내 워킹맘 모임인 ‘맘스클럽’을 운영하고 활동비는 회사가 지원한다. 지난해 10월엔 근속 기간, 고용 형태와 관계없이 전 직원에게 6개월의 유급 출산휴가를 제공하는 ‘부모 프리미엄 휴가’를 도입했다.

정 대표가 사내 복지 개선을 통해 달성하고 싶은 것은 ‘원팀 문화’다. 그는 “신뢰와 존중을 기반으로 하는 조직 문화를 위해 개인보다는 팀, 회사 위주로 사업에 드라이브를 건다”며 “분기에 한 번씩 공장 직원들까지 참여하는 타운홀 미팅을 열어 회사 상황을 공유하고 있다”고 설명했다.

이어 “연말에는 산타 복장으로 직원들에게 선물을 전달하며 한 해 동안 고생한 부분에 대해 감사함을 표현한다”며 “좋은 말과 함께 정성있는 선물을 전달하니 만족도가 높다. 직원도 ‘사진을 찍자’며 즐긴다”고 덧붙였다. 대만홍콩지사장 경험도 이런 리더십을 구축하는 데 도움이 됐다. 정 대표는 “팀을 이해하고 신뢰를 쌓는 게 경영 전략을 세우는 것보다 먼저라는 것을 느꼈다”며 “직원과 일대일 또는 타운홀 미팅을 자주 하면서 보상 체계를 개선하고 조직 능력을 향상하는 데 노력했다”고 회상했다.

정 대표는 취임 당시 ‘Be the 1st & Loved Choice for Breakfast, Snacks&People’이란 비전을 제시했다. 그는 “직원에게 자부심을 주고, 소비자에게 사랑을 받고, 사회에 긍정적 가치를 주겠다는 의미”라며 “각 직원이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 환경을 만드는 데 집중하고 있다”고 소개했다. 비전 실현을 위해 현장도 가까이 하고 있다. 세일즈팀이 주도한 ‘매장 방문’ 프로그램에 참여해 대형마트, 편의점을 돌며 판매 현황을 점검하고 아이디어를 공유했다. ‘생산직 제안 제도’를 통해서는 2023년 한 해에만 93건의 제안이 접수됐고, 이 중 60건이 채택돼 생산성과 품질 개선으로 이어졌다.

농심켈로그 제품의 영양 정보가 포장지 앞면으로 이동한 것도 이런 과정에서 나온 아이디어다. 5월 출시한 ‘프로틴 그래놀라 제로슈거’는 영양 정보를 강조한 효과를 톡톡히 보고 있다. 정 대표는 “시리얼 시장이 지난 2년간 좋지 않았음에도 해당 제품을 구매한 사람 중 신규 소비자가 10명 중 6명 이상으로 고무적 성과를 내고 있다”고 했다.

사회공헌에 대한 의지도 강했다. 월드비전, 초록우산 등과 함께 결식 청소년에게 아침을 전달해오고 있다. 롯데마트, 네이버, 지마켓 등과는 판매액 중 일정 부분을 기부하거나 재활용에 앞장서는 등 사회공헌 캠페인을 열고 있다.

대외적으로도 이 같은 노력을 인정 받고 있다. 지난해엔 ‘한국에서 가장 존경받는 CEO(최고경영자)’를 수상했다. 농심켈로그는 ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’ 13위, ‘글로벌 ESG 인권경영 인증’ 획득, ‘여성 워킹맘이 일하기 좋은 기업’ 선정 등 다양한 성과를 거뒀다.

정 대표는 “직원의 성장이 없는 회사의 성장은 진정한 성장이 아니다”며 “직원은 자부심을 갖고, 소비자와 사회에 긍정적인 영향 주는 기업이 되기 위해 노력하겠다”고 강조했다. 정석준 기자


mp1256@heraldcorp.com