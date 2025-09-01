톈진 SCO 정상회의 20여개국 정상 집결 中, ‘국경 충돌’ 모디 총리에도 손 내밀어 오는 3일 베이징서 전승절 열병식 개최 김정은 6년반 만의 방중…北, 다자주의 회의 참석 45년만 이례적 북·중·러 정상 한자리 한·미·일 대항…신냉적 공식 시작

[헤럴드경제=김수한 기자] 시진핑 중국 국가주석이 오는 3일 열리는 전승절 80주년 열병식을 앞두고 지난달 31일 톈진에서 개막한 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 나렌드라 모디 인도 총리 등과 회담하며 ‘반서방’ 국가들의 좌장 역할을 과시했다.

중국은 SCO 정상회의에 이어 3일 베이징에서 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년’(전승절 80주년) 열병식을 개최하며 외교 ‘슈퍼위크’를 치른다.

세계 패권국인 미국에 대항하는 중국은 이번 행사를 계기로 북한, 러시아 등 전통적인 ‘반미’ 우방국들과 결속을 다지고 인도, 브라질 등 새롭게 반미 진영에 합류하는 국가들을 아우르는 전지구적 ‘반미’ 연합의 구심점이 되려 한다.

국제정치 전문매체 ‘더 디플로마’ 등 주요 외신의 전망을 종합하면, 중국은 전승절 80주년 열병식을 북중러 협력의 전환점으로 삼을 것으로 보인다.

더 디플로마는 이번 열병식을 계기로 “김정은 위원장, 시진핑 주석, 푸틴 대통령 간 3자 정상회담 개최 가능성이 제기된다”면서 “북중 외교가 교착 상태에 빠지면서 3자 협력이 제한됐지만, 김 위원장이 이번 열병식에 참석함에 따라 양상이 변화할 것”이라고 전망했다.

이번 행사를 계기로 북중러 협력이 급물살을 타면서 중국이 한미일 3국과 대치하는 신냉전 구도가 가속화할 거라는 전망도 나온다.

전승절 80주년 열병식에 “신냉전 공식적 시작”

조지 H.W. 부시 미중 관계재단의 이성현 선임연구원은 최근 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 인터뷰에서 “세계는 이번 열병식을 신냉전의 공식적 시작으로 여길 것”이라며 북중러 3국의 연합 군사훈련 가능성을 주목해야 한다고 말했다.

주재우 경희대 교수도 SCMP에 북중러 정상회담 가능성을 거론하면서 “2023년 한미일의 캠프 데이비드 정상회의만큼 중요할 것”이라면서 향후 미국과의 현안에 대해 이들이 한 팀으로 움직일 가능성이 있다고 봤다.

다만, 북중러 연대는 제도화돼 있지 않은 느슨한 관계에 그친다는 지적도 있다.

미 공영 라디오 NPR은 “중국, 러시아, 북한은 미국과 그 동맹국들처럼 3자 군사 훈련을 하지 않는다”면서 “지난해 3국 사무국을 설립한 미국, 한국, 일본과는 다르다”고 선을 그었다.

지난해 11월 한미일 3국은 페루에서 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 정상회담을 갖고, ‘한미일 협력 사무국’ 설립 등의 내용을 담은 공동성명을 발표한 바 있다.

중국 측에서는 이번 열병식을 계기로 시 주석이 반서방 국제사회로부터 지지를 강화해 국제적 지도자로 부상할 수 있을 것으로 기대한다.

북중러 회담이 실질적 성과를 내지 못한다고 해도, 시 주석 입장에서는 북중러의 만남 및 국제적 반미 세력 규합 자체가 충분한 소득이라는 이야기다.

“중국, 관세로 어렵겠지만 글로벌 사우스 지지 얻어”

우신보 중국 푸단대 국제학연구소 소장은 월스트리트저널(WSJ)에 “중국은 관세로 인해 경제적으로 어려움을 겪을 수 있지만, 정치적으로는 글로벌 사우스(Global South·주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국을 통칭) 국가뿐 아니라 다른 나라들로부터도 더 많은 지지를 얻고 있다”고 평가했다.

일본 요미우리신문은 김정은 북한 국무위원장의 방중에 대해 냉각된 북중관계 개선을 위한 6년 반만의 방중이라고 평가했다.

또한 마이니치신문은 “북한 최고 지도자가 해외 다자회의에 참석하는 것은 매우 이례적”이라며 미야모토 사토루 세이가쿠인대 교수를 인용, 북한 최고 지도자의 국제 다자회의 참석은 1980년 김일성 주석이 요시프 브로즈 티토 전 유고슬라비아 대통령 장례식에 참석한 이후 45년 만이라고 전했다.

중국 관영 신화통신에 따르면, 시진핑 주석은 전날 톈진 메이장(梅江) 국제컨벤션센터에서 SCO 정상회의 환영만찬을 개최하며 “SCO가 글로벌사우스의 힘을 결집해 인류 문명 발전에 더 큰 기여를 할 것”이라고 말했다.

시 주석은 이날 연설에 나서 “이번 정상회의는 모든 당사국 간의 합의를 도출하고, 협력의 동력을 이끌며, 미래 발전 청사진을 제시하는 중요한 사명을 지니고 있다”면서 “SCO는 더욱 큰 역할을 하고, 더욱 큰 발전을 이루며, 회원국 간 단결과 협력을 촉진할 것”이라고 역설했다.

이에 앞서 시 주석은 톈진 영빈관에서 SCO 정상회의 참석을 위해 방중한 나렌드라 모디 인도 총리, 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령, 모하메드 무이주 몰디브 대통령, 니콜 파시냔 아르메니아 총리, 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령, 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령, 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령, 팜 민 찐 베트남 총리 등과 잇달아 정상회담을 가졌다.

시진핑, 푸틴·모디와 만나 대화…모디 “중국은 파트너이지 적수 아냐”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과는 환영만찬에 앞서 만나 비공식 대화를 나눈 것으로 알려졌다.

러시아 타스 통신은 “시 주석과 푸틴 대통령이 SCO 정상회의가 시작되기 전 서서 짧은 대화를 나눴다”면서 통역사들의 도움을 받아 5분간 비공식 환담했다고 보도했다. 또 “푸틴 대통령은 메이장 국제컨벤션센터에 마지막으로 도착했다”면서 “시 주석과 그의 부인 펑리위안 여사가 맞이했다”고 전했다.

전날 개막해 이틀간 열리는 SCO 정상회의에는 푸틴 대통령, 모디 총리 등 20여개국 정상과 10개 국제기구 수장들이 참석한다.

이들은 정상회의 기간 톈진 선언문을 통해 주요 협력 목표를 설정하고 2035년 SCO 개발 전략도 승인할 예정이다. 유엔 창설 80주년과 제2차 세계대전 승전을 기념하는 성명도 발표할 것으로 알려졌다.

시 주석이 만난 모디 인도 총리는 최근 미국으로부터 ‘러시아 원유를 수입하지 말라’는 경고를 받았지만, 러시아 원유 수입을 중단하지 않아 50%의 상호관세를 부과당해 위기에 몰린 상태다.

시 주석은 모디 총리를 만난 자리에서 중국-인도 국경 분쟁을 의식한 듯 “(중국은 인도와) 전략적 소통을 강화하고 상호신뢰를 심화해야 한다”며 “(양국은) 협력 파트너이지 적수가 아니고, (이번 만남은) 상호 발전의 기회이지 위협이 아니라는 이 큰 방향만 잘 잡으면 중국과 인도 관계는 안정적으로 멀리 갈 수 있다”고 말했다.

모디 총리 역시 “인도와 중국은 파트너이지 적수가 아니고, 공동인식이 이견보다 훨씬 크다”며 “인도는 장기적 각도에서 양국 관계를 대하며, 발전시키고 있다”고 화답했다.

또한 그는 “양국 협력은 21세기가 진정 아시아의 세기가 되도록 할 것이고, 양국이 손을 잡고 장차 국제 사무에서 다자주의의 힘을 늘릴 것”이라고 언급했다.

나바로 백악관 고문 “인도, 러시아의 전쟁 자금 세탁소” 맹비난

한편, 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘관세 책사’로 불리는 피터 나바로 백악관 무역·제조업 담당 고문은 31일(현지시간) 인도가 러시아의 우크라이나 전쟁에 자금줄 역할을 하고 있다면서 모디 총리를 맹비난했다.

나바로 고문은 폭스뉴스 인터뷰에서 “푸틴이 우크라이나 침공하기 전에 인도는 러시아산 원유를 거의 구입하지 않았다”며 “그런데 러시아 정유업자들이 인도의 대형 석유 기업들과 손을 잡았고, 푸틴은 모디에게 원유를 할인된 가격에 제공했다. 인도는 그 원유를 정제하고 유럽, 아프리카, 아시아에 높은 가격으로 다시 팔아서 큰 이익을 얻고 있다”고 비난했다.

나바로 고문은 “그것은 러시아라는 전쟁 기계에 연료를 공급하는 것”이라며 “인도는 크렘린(러시아)의 우크라이나 살상용 자금 세탁소일 뿐”이라고 주장했다.

그는 모디 총리를 “훌륭한 지도자”라고 치켜세우면서도 “세계 최대 민주주의 국가의 지도자가 왜 푸틴, 시진핑과 손을 잡고 있는지 이해가 안 된다”고 지적했다.

트럼프 행정부는 지난 4월 인도에 상호관세 26%를 부과한 뒤 인도와 무역 협상을 이어왔으나 합의하지 못했고, 이달 27일부터 관세율을 50%로 올렸다.

로이터 통신은 원유 거래업자들을 인용, 인도가 미국의 경고에도 불구하고 9월 들어서도 러시아 원유 수입을 늘릴 예정이라고 보도했다.

SCO 폐막 이틀 뒤인 3일 중국 베이징에서는 전승절 80주년 열병식이 진행된다.

열병식에는 김정은 북한 국무위원장과 푸틴 대통령을 비롯해 베트남과 라오스, 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 파키스탄, 네팔, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄, 벨라루스, 이란 등의 정상이 참석한다. 한국에서는 우원식 국회의장이 행사 참석자 명단에 올랐다. 시 주석은 열병식을 통해 북중러 3국 정상이 처음으로 한자리에 모이는 장면을 연출하며 SCO 정상회의에 이어 반서방 연대를 과시할 것으로 전망된다.