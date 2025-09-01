[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시와 (사)부산축제조직위원회는 오는 11월 15일에 개최되는 ‘제20회 부산불꽃축제’의 유료좌석을 1일 오후 2시부터 부산은행 모바일뱅킹 등에서 공식 판매한다고 밝혔다.

부산불꽃축제는 명실상부 부산 대표 축제로 올해는 20주년을 맞이해 역대 가장 입체적이고 역동적인 불꽃을 선보일 예정이다.

불꽃축제 유료 좌석은 테이블과 의자를 갖춘 R석과 의자만 제공하는 S석으로 구분된다. 티켓 가격은 R석 10만원, S석 7만원이다. 예스24 티켓과 부산은행 모바일뱅킹 앱에서 티켓을 살 수 있으며 S석의 경우에는 부산은행 전 지점을 통해 오프라인 구매도 가능하다.

티켓 판매 수익금 전액은 불꽃 연출 확대, 관람객 편의 및 안전시설 확충, 행사 경호 및 안내 인력 신규 고용 등에 쓰인다.

올해부터 예스24 티켓에서 구매 시 동백전 결제를 사용할 수 있어 결제금액의 11%를 정책지원금으로 돌려받을 수 있다.

한편 지난달 22일 판매된 얼리버드 티켓은 1분 만에 매진됐다.