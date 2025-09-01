‘골든 라떼’ 한정 메뉴 3종 출시…SNS 이벤트 개최

[헤럴드경제=강승연 기자] 파스쿠찌가 국내 론칭 23주년을 맞아 ‘러브 유 어 라떼(Love You A Latte)’ 캠페인을 진행하고 기념 제품(사진)을 출시한다고 1일 밝혔다.

신제품은 파스쿠찌 시그니처 원두 ‘골든삭(Golden Sack)’으로 만든 ‘골든 라떼’를 활용했다. 카라멜과 바닐라를 넣은 라떼 위에 밀크폼과 카라멜 크런치를 올린 ‘카라멜 골든 라떼’, 골든 라떼 위에 솔티카라멜 젤라또가 어우러진 ‘카라멜 골든 젤라또 라떼’, 카라멜과 콜드브루가 어우러진 음료에 솔티카라멜 젤라또와 카라멜 크런치를 올린 ‘카라멜 골든 그라니따’ 등이다.

프로모션도 준비했다. 해피포인트앱에서는 15일부터 21일까지 파스쿠찌 제품 1만2000원 이상 구매 시 5000원의 가격 혜택을 제공한다. 신제품 3종은 50% 혜택이 적용된 가격으로 살 수 있다. 해피오더앱에서도 오는 22일부터 28일까지 신제품 3종을 픽업 주문하면 50% 혜택을 받을 수 있다. 11번가, 카카오, 네이버 등의 채널에서 최대 25% 혜택을 적용한 파스쿠찌 모바일 상품권도 살 수 있다.

SNS에서는 12일부터 28일까지 이탈리아의 ‘브린디시(Brindisi·축배)’ 문화를 모티브로 하는 이벤트를 준비했다. 추첨을 통해 다양한 경품을 증정한다.