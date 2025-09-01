이문 아이파크 자이, 강변역 센트럴 아이파크 방문 산업재해 예방 정책 기조 맞춰 중대재해 예방차 점검

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발은 노동조합과 함께 현장 합동 안전 점검을 시행했다고 1일 밝혔다. 이번 합동 점검은 정부의 산업재해 예방 정책 기조에 맞춰 노사가 함께 중대재해 예방을 위해 단결해 나간다는 의미다.

이번 노사 합동 점검은 지난달 29일 이문 아이파크 자이 현장과 강변역 센트럴 아이파크에서 진행됐다. 이문 아이파크 자이 현장 점검에는 정경구 HDC현대산업개발 대표이사와 노동조합 사무국장, 협력업체 대표이사 등이 참석했다. 이문 아이파크 자이 노사 합동 점검단은 현장의 각 동 흙막이 가시설 해체, 각 동 거푸집·철근 및 갱폼 설치, 지하층 및 지상층 콘크리트 타설 등을 집중적으로 점검했다.

정경구 HDC현대산업개발 대표이사는 “주기적 안전 점검과 지속적인 노사 합동 점검을 통해 안전 의식을 높여나갈 것”이라며 “안전·품질 최우선 문화를 바탕으로 근로자 중심의 안전한 작업환경을 조성하고 실질적인 위험을 사전에 파악하고 예방할 수 있도록 지속해서 노력할 것”이라고 밝혔다.

조태제 CSO(최고안전책임자)와 서장석 노동조합 위원장 협력업체 대표이사 등은 강변역 센트럴 아이파크 현장을 찾았다. 강변역 센트럴 아이파크 노사 합동 점검단은 주요 작업 현황과 이슈 및 안전보건 관리 현황 등을 파악하고 고위험 작업 및 위험성 평가 상등급을 받은 항목에 대한 점검을 진행했다. 점검 전 조 CSO는 출근길 안전보건 캠페인 직후 근로자들을 만나 현장의 안전 관리를 당부하고 노고를 격려했다.

조 CSO는 “노사가 안전을 위해 함께 힘을 모아 실질적인 현장 안전 개선 방안을 찾아 나갈 것”이라며 “안전은 함께 만들어가는 것으로 적극적인 제도적 지원과 시스템 개선을 통해 강화된 안전 환경을 구축해 나겠다”라고 전했다.