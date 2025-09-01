[헤럴드경제=신동윤 기자] NH투자증권이 온라인 전용 주가연계파생결합증권(ELS) 신상품 ‘N2 ELS’를 출시했다. 이를 기념해 10%대 낙인 배리어(Knock-in Barrier) 구조인 ‘N2 ELS 1호’를 2일부터 모집한다고 밝혔다. 기존 온라인 전용 ELS와 달리, N2 브랜드로 리뉴얼해 선보이는 첫 상품이다.

N2 ELS 1호는 테슬라와 팔란티어를 기초자산으로, 연 12%(세전)의 수익을 목표로 한다. 상품의 가장 큰 특징은 낙인 배리어가 19%로, NH투자증권이 이미 발행한 ELS 중 가장 낮은 수준이다.

낙인배리어는 원금 손실 기준점으로 기초자산의 주가가 그 낙인배리어 밑으로 떨어지면 원금손실이 가능하다. 따라서, 낙인 배리어가 낮을수록 원금손실 가능성이 상대적으로 줄어든다.

해당 상품의 만기는 3년으로, 3개월마다 돌아오는 조기상환평가일에 두 기초자산 가격이 최초기준가격 대비 일정 수준 이상을 유지할 경우 연 12%(세전)의 수익을 지급하고 조기상환된다. 구체적으로는 3·6·9·12개월 시점에는 최초기준가격 대비 85%, 15·18·21·24개월 시점에는 80%, 27·30·33개월 시점에는 75% 이상인 경우 조기상환 조건을 충족한다.

조기상환이 이루어지지 않더라도 만기상환일에 두 기초자산 모두 만기평가일에 최초 기준가격의 75% 이상을 유지하거나, 투자 기간 중 최초 기준가격의 19% 미만으로 하락한 적이 없는 경우에는 원금과 만기상환 수익 36%(세전)가 지급되고 만기상환된다. 단, 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격의 19% 미만으로 하락한 적이 있고 만기 평가 시 어느 하나라도 75% 미만이면 만기상환조건에 따라 최대 100%까지 원금손실이 발생할 수 있다.

해당 상품은 온라인 전용상품으로 NH투자증권 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS, QV·나무), 홈페이지를 통해 투자숙려대상자(일반투자자) 대상 오는 2일부터 8일까지 청약 가능하며, 최소 투자금액은 10만원이다. 투자등급은 1등급(매우 높은 위험)으로 공격투자형 투자자에게 적합하다.

전동현 NH투자증권 상품솔루션본부 상무는 “이번 ‘N2 ELS 1호는 당사 최초로 10%대 낙인 베리어를 가진 상징성이 있는 상품으로, 수익성과 안정성을 동시에 추구한다”며 “향후 고쿠폰, 빠른 조기상환 조건 등 당사에서 출시한 적 없었던 경쟁력 있는 상품을 출시해 투자자의 선택 폭을 넓힐 계획”이라고 말했다.

한편, NH투자증권은 새로운 브랜드 ‘N2 출시를 기념해 오는 2일부터 26일까지 이벤트를 진행한다. 온라인 전용 N2 ELS 전 상품이 해당되며, ELS 미경험 고객이 대상으로 모바일 상품권 최대 19만원 등 경품을 지급한다.