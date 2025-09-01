생성형 AI 기술 활용, 챗봇 통해 정보 확인

[헤럴드경제=유동현 기자] 유안타증권은 ‘티레이더M(모바일 트레이딩 시스템·MTS)’에 생성형 인공지능(AI) 기반 투자정보 서비스인 ‘유아이(YU:AI)’를 제공한다고 1일 밝혔다.

‘유아이(YU:AI)’는 주식시장과 관련된 다양한 투자정보를 생성형 AI 기술을 활용해 신속하고 직관적으로 제공하는 서비스다. 투자자는 대화형 인터페이스(챗봇)를 통해 간단한 질문만으로도 다양한 시장 정보를 확인할 수 있다. 국내외 증시 동향, 관심 종목 분석, 기업 실적 전망, 환율·금리 등 거시경제 변수와 같은 주요 투자 정보를 제공한다. AI 뉴스 요약 기능을 통해 매일 쏟아지는 방대한 투자 뉴스를 본문 3줄 요약, 악재·호재 요인 분석, 중요 문구 하이라이트 처리 등으로 제공한다.

김수용 유안타증권 디지털전략본부장은 “생성형 AI를 접목한 ‘유아이(YU:AI)’는 빠르게 변화하는 시장 환경에서 고객이 필요로 하는 정보를 직관적이고 효율적인 방식으로 제공할 것”이라고 했다.

유안타증권은 ‘AI 동반 경영’을 모토로 지난 7월 생성형 AI 자체 인프라를 구축해 사내 챗봇 시스템(Y-BOT)을 도입했다.