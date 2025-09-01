“저성장기 지속가능한 HR 방향과 전략 소개”

[헤럴드경제=양대근 기자] 한국경영자총협회(회장 손경식)는 1일 정기간행물 ‘임금·HR연구’ 2025년도 하반기호를 발간했다고 밝혔다.

임금·HR연구는 국내외 기업의 인사·조직, 임금제도 관련 최근 이슈를 특집주제로 선정하여 학계 및 현장전문가의 견해와 선도기업 사례를 전달함으로써 기업들의 합리적인 인사관리를 지원하고자 연 2회 발간하는 정기간행물이다.

경총은 우리 경제의 저성장 기조가 단기적 상황을 넘어 구조적 문제로 지속됨에 따라, 이번 하반기호 특집주제를 ‘저성장 시대, 지속가능한 HR 전략’으로 선정하여 인사관리 대응전략과 사례를 소개하고 시사점을 제시했다고 밝혔다.

간행물에서 주제발표를 맡은 김주수 휴넷 L&D 연구원장은 “한국경제가 저성장 궤도에 접어든 상황에서 기업의 HR 전략은 과거와 같은 안정적 성장기를 전제로 할 수 없다”면서 “이제 HR 전략은 인구구조 변화와 디지털 전환 가속화까지 고려한 미래의 운영 모델을 기반으로 수립되어야 한다”고 강조했다.

연구논단에는 저성장기 기업이 주목해야 할 HR 이슈를 세부적으로 살펴보고, HR 부문별 대응전략을 모색하기 위한 주요 인사들의 글과 기업별 사례가 수록됐다.

박형철 김앤장 매니지먼트&피플센터 대표는 “저성장기 보상체계 개편의 핵심은 임금 각 항목이 어떤 근거와 이유로 책정되고 지급되는지를 명확히 함으로써 사업전략에 적합한 동기부여 및 보상기제를 마련하는 것”이라면서, “보상항목에 대한 근거를 명확화하는 시도와 과정을 통해 연공 기반 보상 개편 필요성과 개편 방향에 대한 인정과 공감대를 형성할 수 있을 것”이라고 제언했다.

추가영 레몬베이스 콘텐츠 리드는 “우리나라 저성장의 주요 요인이 생산가능인구의 급감인 만큼, 구성원의 유지율 제고와 생산성 향상이 성과관리의 중요한 목표로 대두되고 있다”고 진단했다.

박진석 콘페리 코리아 총괄대표는 “저성장기 리더십은 과거 단순한 통제와 지시 중심에서 벗어나 비전․협업․진정성을 중심에 두어야 한다”며, “기업들은 리더십 보유 수준 진단을 통해 현재 보유한 역량을 확인하고 부족한 부분을 육성시켜야 비관적 경영환경에서 생존하고 성장할 수 있다”고 강조했다.

남원진 머서코리아 팀장은 “기존 한국기업의 HR 체계는 연공 기반의 직급이라는 중심축 위에 돌아갔으나, 고령화와 저성장기의 도래는 이러한 성장 체계의 변화를 요구하고 있다”면서 “기업들은 단순한 직급 파괴를 넘어 전문성과 역할, 성과 중심의 성장 체계 도입을 본격적으로 고민하고 있으며, 그 중 대표적인 모습은 ‘레벨제’”라고 소개했다.

이재진 영국 리즈대학교 연구교수는 “과거에는 필요한 인력을 외부에서 빠르게 충원하는 것이 일반적이었지만, 오늘날과 같은 저성장 국면에서는 내부 인력을 성장시켜 민첩하고 효율적으로 활용하는 것이 더 합리적이고 지속가능한 전략이 되고 있다”면서 구체적인 전략으로 ‘스킬 기반 HR’을 소개했다.

사례연구에는 ‘myCareer’를 통해 스킬 기반 커리어 플랫폼을 구축한 SK와 ‘퍼포먼스 에브리데이’를 통해 상시 코칭과 피드백 중심으로 성과관리 제도를 혁신한 한국쓰리엠, 경영위기를 극복하고 다시 일하고 싶은 회사로 평가받는 미국기업들(모토롤라 솔루션, GE 버노바, 델 테크놀로지스) 사례가 소개됐다.

하상우 경총 경제조사본부장은 “안정성과 예측 가능성을 전제로 설계된 전통적인 인적자원관리 방식은 최근 저성장 고착화와 기술 발전의 가속화로 인해 한계를 드러내고 있다”면서, “특히 저성장기에는 인력 운용의 유연성과 효율성이 기업 생존을 좌우할 수 있는 핵심 요소이므로, 연공과 직급 중심의 관행에서 벗어나 일과 성과 중심의 인사관리 체계로의 전환이 시급하다”고 강조했다.