울산 ‘문수로 아테라’ 첫 적용 일상 속 생활예술 공간 조성

[헤럴드경제=정주원 기자] 금호건설이 주거 브랜드 ‘아테라(ARTERA)’에 예술적 감성을 더하는 새로운 시도를 시작한다.

금호건설은 금호미술관이 발굴한 ‘금호영아티스트’와 협업해 아파트 단지 곳곳을 생활 속 예술공간으로 탈바꿈시키는 ‘아트 인 리빙(ART in Living)’ 프로젝트를 추진한다고 1일 밝혔다.

이번 프로젝트는 아파트 단지를 단순한 거주공간이 아닌 예술을 체험할 수 있는 생활형 공간으로 만드는 것이 핵심이다.

첫 적용 단지는 울산 ‘문수로 아테라’로, 지희킴 작가가 대표작인 ‘정원 시리즈’를 통해 단지 커뮤니티 출입구 등 외관을 장식한다. 도시와 자연의 경계를 허무는 환상적 감각이 일상 속 주거 환경에 더해져 입주민들에게 색다른 미적 경험을 제공할 전망이다.

금호건설은 앞으로도 아테라 분양 단지의 공간 특성에 따라 금호영아티스트 출신 작가들을 매칭하고, 작품 기획부터 설계·현장 적용까지 직접 참여시키는 예술 협업을 확대해 나갈 방침이다.

금호건설 관계자는 “예술과 일상이 공존하는 ART in Living은 아테라가 추구하는 차별화된 주거 가치를 상징하는 프로젝트”라며 “브랜드 프리미엄을 높이는 동시에 입주민 삶의 질도 향상할 것”이라고 말했다.

한편 지난해 첫선을 보인 금호건설의 아테라 브랜드는 ‘대지 위의 예술’이라는 철학을 바탕으로 빠르게 시장에 안착했다.

상반기 공급된 ‘청주테크노폴리스 아테라 2차’는 평균 경쟁률 109.78대 1로 완판됐으며, 7월 분양된 ‘오산세교 아테라’ 역시 최고 28.5대 1의 경쟁률을 기록하는 등 흥행을 이어가고 있다.

금호미술관은 1989년 개관 이후 안정주·정재호·박혜수 등 국내외 유망 작가를 꾸준히 배출해 온 현대미술계의 대표 미술관으로, ‘금호영아티스트’ 프로그램을 통해 지희킴·최가영·조재·오제성 등 신진 작가들을 발굴하며 그 가치를 입증해 왔다.