납입면제·고액 할인 혜택까지 유병력자 맞춤 간편보험 설계

[헤럴드경제=박성준 기자] 태광그룹 금융계열사인 흥국생명이 고혈압·당뇨 병력에 대한 고지 항목을 추가해 보험료 부담은 줄이고 보장은 강화한 ‘(무)흥국생명 3.10.5.5고당플러스간편건강보험(해약환급금미지급형V2)’을 출시했다고 1일 밝혔다.

이번 상품은 기존 간편가입 보험의 고지 항목인 ‘3.10.5’(최근 3개월·10년·5년)에 5년 이내 고혈압·당뇨에 대한 고지 항목을 추가한 것이 특징이다. 이를 통해 병력이 일부 있더라도 질환을 꾸준히 관리해 왔다면 합리적인 보험료로 가입이 가능하다.

고지 기준을 충족한 고객은 기존 간편 상품 대비 보험료 할인을 받을 수 있다. 고혈압 이력이 없을 경우 약 7%, 당뇨병 이력이 없으면 4% 할인되며, 두 질환 모두 병력이 없는 경우 최대 10%까지 보험료가 인하된다.

보장 범위도 확대됐다. 이번 신상품에는 ‘순환계질환주요치료특약’이 새롭게 포함된다. 뇌혈관·심장혈관 등 순환계 질환으로 인한 수술, 중환자실 치료, 혈전 제거·용해 치료 시 각각 연 1회 1000만원을 지급한다. 상급종합병원과 일반 병원(요양병원 제외)을 각각 보장해, 연 최대 8회까지 보험금을 받을 수 있다.

또한 갱신형 상품의 경우 월 보험료가 8만원을 초과할 경우, 초과 금액의 50%(최대 8000원)를 할인받을 수 있다. 암과 3대 질병 외에도, 18대 중증 질환 중 하나라도 진단받으면 잔여 보험료 납입이 전액 면제된다.

손면정 흥국생명 상품업무실장은 “이번 상품은 고혈압·당뇨를 성실하게 관리해 온 고객에게 보험료 절감 혜택을 제공하면서 보장 범위까지 넓힌 것이 특징”이라며 “앞으로도 다양한 고객의 상황에 맞춘 차별화된 보장 상품을 선보이겠다”고 말했다.