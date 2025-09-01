암·뇌·심 질환 진단·치료·사망 보장 완납 후 체증·연금 전환 기능도 탑재

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화생명이 암·뇌·심 질환 전 과정을 보장하고, 완납 이후 보장 확대와 노후 대비까지 가능한 ‘한화생명 H건강플러스보험’을 출시했다고 1일 밝혔다.

이 상품은 소비자의 관심이 높은 3대 질환(암·뇌·심)에 대해 진단뿐 아니라 수술, 항암치료, 중환자 치료 등 다양한 치료 단계와 사망·장해까지 보장하는 것이 특징이다. 특히 보장금액 체증 구조와 적립형 전환 기능을 통해, 생애주기 전반에 걸친 유연한 보장 설계가 가능하게 했다.

기존 제한적이었던 암 주요 치료비 보장(수술, 항암약물, 항암방사선 치료)을 기존 연 1회, 최대 10년 한도에서 보험기간 만기까지 확대했다. 또한, 암·뇌·심 사망, 3~100% 후유장해 보장 등 기존 상품에서 제공하지 않던 보장을 새롭게 추가했다. 일반가입형 기준으로 50% 이상 후유장해, 암(기타피부암·갑상선암 제외), 뇌졸중, 급성심근경색증 진단 시 이후 보험료 납입이 전액 면제된다.

이번 상품은 체증형 보장 구조를 통해 완납 이후 보장금액이 최대 2배까지 확대된다. 보험료 완납 시점에는 기납입 보험료의 일정 비율에 대해 증액 계약을 추가로 제공해 보장 규모를 확대할 수 있다. 고객이 원할 경우 계약의 일부를 연금 또는 적립형으로 전환할 수 있어, 은퇴 후 생활자금 준비에도 유용하다는 게 한화생명의 설명이다.

경증 유병자를 위한 간편가입형도 운영된다. 가입 후 1년간 입원·수술 이력이 없을 경우, 계약전환을 통해 보험료가 할인된다. 가입 가능 나이는 만 15~80세로, 주계약(1000만원)과 암·뇌·심 주요치료 특약, 후유장해 특약 등을 선택해 추가할 수 있다. 예컨대 ▷110세 만기 ▷20년납 ▷일반가입형 기준으로 30세 주요 특약 포함 시 월 보험료는 남성 12만9121원, 여성 7만4724원이다.