[헤럴드경제=최원혁 기자] 자신의 유학생활을 뒷바라지했던 친아버지를 성폭행범으로 몰고 간 30대 여성에게 실형이 선고됐다. 아버지가 카페 운영 자금을 지원해주지 않자 이런 범행을 저지른 것으로 드러났다.

1일 법조계에 따르면 의정부지법 남양주지원 형사1단독(부장판사 최치봉)은 명예훼손, 업무방해, 모욕 등 혐의로 기소된 A(37·여) 씨에게 징역 10개월을 선고했다.

A씨는 지난해 온라인 커뮤니티에 ‘친족 성폭력 피해자입니다. 제발 봐주세요’라는 제목의 글을 올렸다.

A씨는 “친아버지에게 네 살 무렵부터 지속적으로 성폭행을 당했고, 모친도 가정폭력과 성폭력을 당했다”며 11차례나 비슷한 글을 올렸다. 이 과정에서 B씨의 사업체 정보가 노출돼 회사 운영에 어려움을 겪은 것으로 알려졌다. 또 6차례에 걸쳐 B씨와 재혼한 C씨가 원래 불륜 관계였다며 사진을 올리기도 했다.

하지만 재판부는 A씨의 주장을 모두 받아들이지 않았다. B씨로부터 상습적으로 성폭행을 당했다고 볼 구체적 자료나 정황을 전혀 제시하지 못했기 때문이다.

A씨가 2021년 2월 인천지법에 B씨를 상대로 낸 성폭행 관련 손해배상 청구소송에서 불법행위 사실을 뒷받침할 증거를 제출하지 못했던 점도 판결의 근거로 제시했다.

A씨가 중국과 미국에서 유학하던 당시 B씨로부터 경제적 지원을 받았는데 귀국한 후 카페 운영자금을 명목으로 거액을 요구하다 거절당하자 성폭행 관련 고소를 시작한 점을 볼 때 피고인의 주장은 허위로 봄이 타당하다고 봤다.

재판부는 “A씨는 B씨로부터 금전적 지원 요청을 거부당하자 이에 불만을 품고 그때부터 피해자들 관련 허위사실을 게시했다”며 “피해자들에게 미친 악영향이 중대하고 이미 훼손된 그들의 명예가 온전히 회복될 수 없는 상황”이라고 판시했다.

그러면서 “피고인이 여전히 자신의 성폭행 피해사실이 진실인 것처럼 주장하면서 이 사건 범행들 이후에도 비슷한 취지의 게시물을 게시하는 것으로 보여 향후 재범 위험성도 높다”며 “피해자들이 피고인에 대한 강력 처벌을 바라는 점을 비춰 보면 실형을 선고함이 마땅하다”고 덧붙였다.