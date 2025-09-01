- 올해보다 4.0% 증액…트램·충청권 광역철도 1단계 건설 등 계속사업 - 11월부터 국회캠프 운영으로 미반영 사업 등 심의 통과 주력

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 내년도 정부예산안에 총 4조 6309억원이 반영됐다고 1일 밝혔다.

이는 당초 목표액인 4조 6116억원을 초과 달성한 것으로, 올해보다 1795억원(4.0%) 늘어난 규모다.

시는 이장우 시장을 비롯한 간부진이 중앙부처와 국회를 수차례 방문하며 대응한 결과, 핵심 교통 인프라 사업과 미래 신성장 사업, 생활밀착형 복지 사업까지 두루 성과를 거뒀다고 설명했다.

가장 큰 성과는 도시철도 2호선 트램 건설과 충청권 광역철도 등 대규모 교통 인프라 예산이 대거 반영된 점이다. 트램 2호선은 총연장 38.8km, 정거장 45개, 차량기지 1개를 갖춘 대전의 핵심 교통 프로젝트다.

총사업비 1조 5056억원을 투입하며 내년도 공사비로 1800억원이 반영됨에 따라 2028년 완공을 목표로 원활한 추진이 가능할 전망이다.

충청권 광역철도 1단계 사업은 35.4km 구간에 정거장 12개, 차량 16량으로 총사업비 3577억원 규모며, 내년도 공사비로 547억원이 반영됐다.

또 경부고속도로 회덕IC 연결도로(공사비 93억 원)와 대덕특구 동측 진입로(공사비 132억 원)도 포함돼 교통망 확충에 속도를 낼 전망이다.

신규사업도 눈에 띈다. 사정교~한밭대교 도로 개설 사업이 새롭게 반영돼 국비 35억원을 확보했다. 총사업비 2587억원 규모의 이 사업은 왕복 4차로·7.61km 구간 신설로 도심 교통난 해소에 기여할 예정이다.

또 대전형 스마트농업 첨단산업밸리 조성 타당성 용역비 2억 원도 반영됐다. 총사업비 2234억 원이 투입되는 이 사업은 로봇·나노·AI를 융합한 농업 혁신산업단지로 조성될 계획이다.

산업, R&D 등 미래 신성장 분야에서도 의미 있는 성과가 이어졌다. 우주기술혁신 인재양성사업(30억원)은 한국항공우주연구원과 KAIST가 주관해 차세대 우주인재를 양성하는 프로그램이다.

혁신연구센터(IRC) 지원사업(사업비 50억원)은 KAIST 메타융합관에 입주해 우주정거장 로봇개발과 우주물자 회수 연구를 수행하는 등 첨단 연구거점을 지원한다.

국산 AI반도체 기반 마이크로 데이터센터 확산사업(사업비 42억원)은 한국전자통신연구원(ETRI)가 주관해 국산 칩을 적용하는 실증 사업으로, 대전이 AI반도체 실증 선도 도시로 자리매김할 기회가 될 전망이다.

또 이노베이션아카데미 고도화 및 확산 사업(72억원)은 서구 월평동 혁신창업허브를 거점으로 현장형 고급인재 양성과 SW인프라 확충을 지원한다. 여기에 더해 인간친화형 로봇 스케일업 밸리 혁신생태계 기반구축 사업(30억원)도 신규 반영돼 로봇산업의 상용화와 지역 혁신 생태계 조성에 탄력을 받을 것이란 기대다.

시민 생활과 직결된 사업도 다수 포함됐다. 전기자동차 보급사업에는 409억 원이 반영돼 승용 6965대, 화물 1485대, 승합 62대 등 총 8512대를 지원한다.

국립산림재난안전교육훈련센터 건립은 총사업비 424억 원 규모의 산불전문 교육시설로, 내년도 설계비 9억원이 포함됐다. 대덕산업단지·대덕테크노밸리 완충저류시설 설치사업에는 126억원, 대청호 장미공원 조성사업에는 30억원이 각각 반영돼 친환경 도시 기반 강화에도 힘이 실렸다.

문화·관광 분야에서는 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성에 78억 원, 온천문화공원 조성에 28억 원, 통합문화이용권 지원에 81억 원이 반영돼 시민들의 문화 향유 기회가 확대될 전망이다.

안전·복지 부문에서도 성과가 뚜렷하다. 대전국민안전체험관 건립 34억 원, 정림 자연재해 위험개선지구 정비 80억원, 대전추모공원 제3자연장지 조성 17억원이 반영돼 안전과 생활 인프라를 강화한다.

복지 분야에서는 생계급여 3131억원, 기초연금 5772억원이 반영돼 단독가구 월 34만원, 부부가구 월 54만원 지급 기준으로 취약계층과 노후 생활 안정에 기여한다.

대전시는 정부 예산안이 9월 2일 국회에 제출되면 11월부터 국회캠프를 운영하며 미반영 사업과 증액이 필요한 사업을 끝까지 챙긴다는 방침이다.

한치흠 대전시 기획조정실장은 “이번 정부예산안에는 교통망 확충, 미래 신성장산업, 생활안전과 복지 강화 등 시민이 체감할 수 있는 사업들이 두루 반영됐다”며 “국회 심의 과정에서도 지역 국회의원과 협력해 미반영 사업을 확보하고, 추가 국비를 이끌어 내도록 총력을 기울이겠다”고 말했다.