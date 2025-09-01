- 기초연구 올해대비 28.5% 확대, 1만 5800여개 지원 예정 - 해외 우수인재 복귀 위한 ‘세종과학펠로우십’ 내 트랙 신설

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부는 내년 기초연구사업 예산을 역대 최대 규모인 2조 7400억 원으로 편성했다. 이는 올해 2조 3400억원 대비 약 17.2% 증가한 수치다.

과기정통부는 기초연구 투자를 안정적으로 확대하여 다양성에 기반해 수월성을 추구하는 기초연구 생태계를 조성하기 위해 2026년도에 기초연구사업의 과제 수를 2025년 대비 약 28.5% 확대하여 약 1만 5800여개의 과제를 지원할 예정이다. 이 중 신규 과제가 약 7000여개로 큰 비중을 차지하고 있는데, 이는 올해 대비 약 98.2% 증가했다.

먼저 2024년 윤석열 정부 R&D 예산삭감 여파로 폐지됐던 기본연구 사업을 복원한다. 생애기본연구가 종료됨에 따라, 초기 교원, 연구 환경이 열악한 지방 소재 교원 등을 비롯한 연구자들의 연구 불안정성이 증가하였다는 우려가 지속 제기돼왔다. 내년에는 약 1150억 원 규모로 약 2000개의 기본연구 과제를 지원함으로써 연구자들에게 연구 안전망을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.

해외에 진출해 있는 우리나라 박사후연구원들의 국내 복귀를 위해 세종과학펠로우십 내 복귀 트랙을 신설한다. 약 260억원을 투자, 약 130명의 우수 인재를 지원할 예정이다.

연구자의 연령과 경력이 연구 수준과 일치하지 않다는 문제의식 하에, 내년부터 기존 ‘중견연구’ 사업의 명칭을 ‘핵심연구’로 변경하고, 연구의 성장 단계별로 연구비와 연구 기간을 차등화하여 지원한다. 특히 창의연구, 씨앗연구 등 복잡했던 사업구조를 단순화하여 연구자들이 본인의 연구 유형에 맞춰 지원사업을 선택할 수 있도록 할 계획이다.

개인 기초연구의 확대와 더불어 집단연구 역량 향상도 도모한다. 특히 소규모 연구 집단의 창의적 융합연구를 촉진하는 기초연구실(BRL)에 대한 지원을 확대하고, 탁월한 대학부설연구소를 세계 최고 수준의 연구소로 육성하기 위해 장기간 전폭 지원하는 국가연구소(NRL2.0) 사업도 지속 추진(신규 4개 선정)한다.

구혁채 과학기술정보통신부 1차관은 “2026년도 기초연구 예산은 기초연구 생태계의 복원을 넘어 재도약을 위한 첫 출발점”이라며 “편성된 예산을 효과적으로 운영하여 젊은 연구자들이 걱정 없이 안정적으로 연구할 수 있는 환경을 조성하고, 우수 연구자가 지속 성장할 수 있도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.