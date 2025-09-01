- 충남미술주간·현대미술전·체험 교육 등 다양한 미술행사 진행…지역 미술문화의 기반 다져

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 ‘충남미술관 개관 사전프로젝트’를 본격 추진한다고 1일 밝혔다.

오는 2027년 개관 예정인 충남미술관을 도민에게 널리 알리고 지역 미술문화에 대한 관심을 제고키 위함이다.

이번 프로젝트는 충남미술관을 중심으로 처음 도내 미술관과 연계 협력해 추진하는 행사다.

핵심 내용은 ▷충남미술주간 ▷충남현대미술전 ▷체험 교육프로그램이며, 다음달까지 도내 전역에서 진행한다.

▶ 지역 미술과 함께하는 ‘충남미술주간’= 도는 우선 10월까지 도내 12개 공사립 미술관이 참여하는 충남미술주간을 운영한다.

이 기간 도내 미술관을 소개·안내하는 ‘충남 미술관 지도’를 통해 누구나 쉽게 미술관을 찾고 즐길 수 있도록 미술관 정보를 제공한다.

미술관 관람객은 충남 미술관 지도로 스탬프투어(10월 12일까지)를 할 수 있으며, 4곳 이상을 방문한 관람객에게 선착순으로 ‘충남미술관 에코백’을 제공한다.

참여 미술관은 천안시립미술관 ▷리각미술관 ▷뮤지엄호두 ▷임립미술관 ▷모산조형미술관 ▷당림미술관 ▷서해미술관 ▷아미미술관 ▷순성미술관 ▷고암이응노생가기념관 ▷수덕사 선미술관이다.

관람객은 참여 미술관 3곳 이상을 방문해 스탬프를 찍고 충남현대미술전이 진행되는 당진문예의전당 전시관에서 마지막 스탬프를 찍으면 기념품을 받을 수 있다.

▶지역과 인간을 잇는 충남현대미술전 ‘땅을 딛고, 바람을 넘어’= 충남 출신 현대미술 작가들이 참여하는 이번 전시는 오는 10월 12일까지 당진문예의전당 전시관에서 미술관의 특화 전략인 녹색 가치를 아우르는 땅-사람-환경을 주제로 진행한다.

이번 전시에선 참여 작가들이 다각도로 탐색한 땅과 사람의 이야기를 통해 현대사회가 직면한 환경 및 정체성의 문제를 예술적으로 풀어낸다.

참여 작가는 국내외에서 활발히 활동 중인 충남 출신 작가 4인(김기라, 노상균, 유근택, 이종구)으로 설치·회화·미디어 등 다양한 매체의 작품 60여 점을 선보이며, 관람료는 무료다.

▶‘감각으로 짓는 충남미술관’ 체험 교육프로그램 운영= 도내 10개 공사립 미술관에서는 어린이와 성인 관람객을 위한 체험 교육프로그램 ‘감각으로 짓는 미술관’을 운영한다.

충남미술관의 건축을 활용해 자신만의 미술관 공간을 구상하고 표현하는 활동으로 앞으로 개관할 충남미술관을 앞서 만나 볼 기회가 될 예정이다.

이 프로그램은 오는 10월 25일까지 도내 공사립 미술관 중 10곳을 순회해 미술관별 40명 내외로 운영하며, 6세 이상 누구나 참여할 수 있다.

온라인을 통해 사전 신청 후 참여하면 되고 참가비는 무료이나 일부 미술관은 입장권 발권 후 참여 가능하다.

도 관계자는 “충남미술관 개관을 앞두고 도민과 함께 예술을 경험하고 미술의 가치를 나누는 계기를 만들고자 이번 프로젝트를 기획했다”며 “이번 전시·체험·교육 프로그램을 통해 충남미술관에 대한 기대와 관심을 높이고 지역 미술문화의 기반을 다질 것”이라고 말했다.