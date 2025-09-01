‘ESS+’ 참가·체험관 개관 페루에 AI 카메라 공급 브라질에 기술 체험관 열어

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화비전은 매년 10%대 성장률을 보이는 남미 영상 보안 시장 확대를 위해 고객 접점을 확대하고 있다고 1일 밝혔다.

남미는 정부 주도 치안 강화 정책과 스마트 시티 프로젝트 활성화 등으로 시장이 급성장 중이며, 범죄 예방을 위한 얼굴 인식 솔루션이 주목받아 공공 보안 시장의 인공지능(AI) 도입도 빨라지고 있다.

우선 한화비전은 지난달 27~29일 남미 콜롬비아 보고타에서 열린 국제 보안 전시회 ‘ESS+’(Efficiency Security Safety)에 참가해 AI 카메라 기반 첨단 솔루션을 선보였다.

ESS+는 중남미 3대 보안 전시회 중 하나로, 매년 400여개 기업이 부스를 차린다. 전시에서 한화비전은 최신 AI 칩셋 와이즈넷(Wisenet)9, 주요 산업별 AI 영상 솔루션, 클라우드 기반 솔루션 등 주력 AI 제품을 전시했다.

회사 측에 따르면 관람객들은 스마트 시티 보안을 위한 AI 영상 솔루션에 관심을 보였다. 한화비전은 전시에서 ▷광범위한 공간을 감시하는 초고화질 AI 카메라 ▷차량 번호판 인식이 가능한 31배 줌 카메라 ▷360도 모니터링에 적합한 AI 멀티디렉셔널 카메라 등을 선보였다.

실제로 페루 리마 산티아고 데 수르코 구청은 지능형 보안감시 사업에 한화비전의 AI 카메라 2000여대를 도입했다. 수르코에 설치된 AI 카메라는 사람과 차량 등을 식별해 영상을 분석한다. 도시를 효과적으로 모니터링할 뿐 아니라 지방정부에 정책 수립 인사이트도 제공할 수 있을 전망이다.

한화비전은 또한 지난달 초에는 브라질 상파울루에 기술 체험관 ‘HITE(Hanwha Innovation & Technology Experience)’를 개관했다. 중남미 지역에서는 멕시코시티에 이어 두 번째 체험관이다. 신규 체험관에는 한화비전의 첨단 솔루션 시연 공간과 함께 고객사 및 협력사 관계자들과 소통할 수 있는 공간이 마련됐다.

한화비전 관계자는 “차별화된 기술력을 몸소 느낄 수 있도록 체험 중심으로 공간을 꾸몄다”며 “자체 개발 AI 카메라가 남미 곳곳에 뿌리내릴 수 있도록 영향력을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.