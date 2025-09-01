[헤럴드경제=강승연 기자] 호텔신라가 운영하는 신라모노그램 강릉이 가뭄에 따른 재난사태 선포에 맞춰 수영장과 사우나 운영을 중단했다.

1일 호텔신라에 따르면 신라모노그램 강릉은 지난 31일 호텔과 레지던스 내 수영장·사우나 등 물 사용 부대시설 영업을 마무리한 이후부터 운영을 잠정 중단했다.

이번 조치는 정부가 강원도 강릉시 일원에 재난 사태를 선포하고, 가뭄 지역에 대한 국가소방 동원령을 발령한 데 따른 것이다.

신라모노그램 강릉은 재난상황 종료 시까지 수영장 및 사우나 등 물 사용 부대시설에 대한 운영을 중단하고, 기존에 판매한 수영장 패키지 이용 고객들께 양해를 구하고 안내할 예정이다.

고객이 이용을 취소할 경우 전액 환불할 계획이다. 또 호텔과 레지던스 내 물 소비를 줄이면서 고객 불편을 최소화하기 위한 다양한 방안을 시행할 계획이다.

한편 이재명 대통령은 지난 30일 강릉 지역에 재난 사태 선포와 소방동원령 발령을 지시했다. 행정안전부는 같은 날 오후 7시부로 이를 공식 선포했다. 이후 강원특별자치도는 31일 가뭄 대책 회의를 열고 재난안전대책본부 수준을 2단계로 격상해 가동하기로 했다.