이달 27일 무료 개방 ‘감사의 날’

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재가 모빌리티 뮤지엄의 누적 관람객이 500만명을 돌파했다고 1일 밝혔다.

모빌리티 뮤지엄은 과거 1998년 교통박물관으로 개관해 수집·보존·전시·교육 기능을 수행해 왔다. 지난 2023년 8월에는 클래식카 중심의 전시에서 모빌리티로 주제를 확장하고, 체험과 복합문화 기능을 강화해 현재의 모습으로 재개관했다.

삼성화재는 올해 개관 27주년 맞아 500만명 관람객 달성을 기념해 9월 한 달 동안 ‘사은 기간’을 운영한다. 평일 방문객은 입장료 50% 할인을 받을 수 있으며, 모빌리티 뮤지엄이 복원한 클래식카를 한 자리에 만나는 특별전도 열린다.

경품·참여 이벤트도 진행된다. 모든 방문객에게 기념 부채를 증정하며, SNS 이벤트 참여자에게는 ‘클래식카 키링’도 증정한다. 모빌리티 뮤지엄 유튜브 또는 인스타그램 계정을 팔로우하고, 인증사진과 함께 해시태그 ‘#삼성화재모빌리티뮤지엄’을 올리면 된다.

특히 이달 27일에는 ‘감사의 날 축제’를 열어 모든 관람객에게 무료입장 혜택을 제공한다. 이날은 오후 9시까지 연장 개관하는 ‘나이트뮤지엄’으로 운영되며, 가족 단위 관람객이 즐길 수 있는 다양한 문화 프로그램이 진행된다.

대표 체험 행사인 헤리티지 드라이브는 운영 규모를 확대해 더욱 많은 관람객이 클래식카 탑승을 경험할 수 있도록 했다. 야외 공연장에서는 가족음악회 영상 상영과 OX퀴즈 이벤트도 진행된다.

삼성화재 모빌리티 뮤지엄 관계자는 “27년 동안 박물관을 찾아주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”며 “이번 사은 기간과 감사의 날 축제를 통해 관람객과 함께 축하하고, 앞으로도 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 제공하겠다”고 말했다.