[헤럴드경제=신동윤 기자] K-팝(POP) 인기 그룹 스트레이 키즈가 새 정규앨업 ‘카르마(KARMA)’로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 팀 통산 7번째 정상을 차지했다. 이로써 스트레이 키즈는 앨범차트 정상을 가장 많이 밟은 K-팝 그룹이 됐다. 스트레이 키즈가 글로벌 시장에서 거두고 있는 성과는 JYP엔터테인먼트 주가에 대한 기대치를 더 높이는 주요 동력으로 작용 중이다.

다만, 중국의 한미 정상회담에 대한 불만 기류 등으로 인해 한한령(限韓令, 한류 제한령) 해제에 대한 기대감이 작아지면서 투심이 약화하고 있다는 점은 주가의 발목을 잡는 요인으로 꼽힌다.

1일 금융투자업계에 따르면 빌보드는 31일(현지시간) 차트 예고 기사에서 ‘카르마’가 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범을 제치고 ‘빌보드 200’ 1위로 데뷔했다고 밝혔다.

스트레이 키즈는 2022년 ‘오디너리’(ODDINARY)를 시작으로 ‘맥시던트’(MAXIDENT), ‘에이트’(ATE), ‘합’(合·HOP) 등 7장의 앨범이 연속으로 이 차트 정상에 오르는 기록을 썼다.

이들은 ‘빌보드 200’에서 여섯 차례 정상을 차지한 방탄소년단(BTS)의 기록을 넘어 앨범차트 정상을 가장 많이 밟은 K팝 그룹이 됐다.

또한 ‘빌보드 200’에 처음으로 진입한 앨범(‘오디너리’)을 시작으로 7장 앨범이 모두 1위를 차지한 것은 빌보드 역사상 스트레이 키즈가 유일하다.

빌보드는 “스트레이 키즈는 ‘빌보드 200’에 처음으로 진입한 앨범(‘오디너리’)을 시작으로 지난해 6장의 앨범이 모두 1위를 차지하는 빌보드 역사상 최초의 사례를 기록했는데, 이번 앨범으로 그 기록을 이어갔다”고 설명했다.

‘빌보드 200’은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 ‘앨범 유닛’(Album Units)으로 순위를 매긴다.

‘카르마’는 이번 차트 집계 기간 31만3000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. 실물 음반 등 앨범 판매량은 팀 통산 최고 수치인 29만6000장이었다. ‘카르마’는 이번 주 ‘톱 앨범 세일즈’ 차트에서도 1위를 기록했다. SEA는 1만6000장, TEA는 1000장으로 각각 집계됐다.

‘카르마’는 스트레이 키즈가 2년 2개월 만에 발표한 정규앨범으로, 타이틀곡 ‘세리머니’(CEREMONY)를 포함해 총 11곡이 담겼다. 멤버들은 외부의 시선이나 내부의 갈등에 흔들리지 않고 길을 개척한 자신들의 성장 서사를 앨범에 풀어냈다.

멤버 창빈은 최근 열린 기자 간담회에서 “초창기를 생각하면 저희가 하는 음악이 맞는 것인지 고민도 많았다”며 “멤버들과 ‘스테이’(팬덤)가 믿어준 덕분에 자신감을 가지고 열심히 했다. 그렇게 역경을 극복했고 꿈만 같은 순간이 왔다”고 말했다.

스트레이 키즈는 그룹 내 프로듀싱팀 ‘쓰리라차’(방찬·창빈·한)를 주축으로 한 개성 있는 음악으로 인기를 다져왔다. 힙합을 기반에 둔 강렬한 멜로디는 K팝 팬들 사이에서 ‘마라 맛 음악’으로 불렸다.

해외 투어와 음악 축제에서 장점인 퍼포먼스를 선보이며 해외 팬덤도 꾸준히 늘려왔다. 이번 앨범이 영국 오피셜 앨범차트 ‘톱 100’에서 자체 최고 성적인 22위를 기록했다는 점도 팬덤 확장을 보여주는 신호다.

전문가들은 스트레이 키즈가 뚝심 있는 음악으로 빌보드 차트에서 두드러지는 성과를 거뒀다고 분석했다. 앨범차트에서 존재감을 보여준 만큼 또 한 번의 도약을 위해서는 대중적인 히트곡이 필요하다고 진단했다.

임희윤 대중음악평론가는 “해외 작곡가나 다른 가수와의 피처링에 집중하지 않고 ‘쓰리라차’를 중심으로 자신들의 색을 지키려 한 노력을 보상받은 것”이라며 “뚝심과 기본기, 음악과 퍼포먼스의 매력이 인기의 원동력이 됐다”고 설명했다.

정민재 대중음악평론가는 “멤버들이 자체적으로 곡 제작에 참여하고, 한국의 정체성을 음악에 녹이려는 시도가 개성을 만들었다”면서도 “아직 (대중적으로) 뚜렷한 히트곡이 없다는 점에서 가야 할 길이 남아있다”고 말했다.

스트레이 키즈의 활약은 JYP엔터테인먼트 주가의 추가 상승 기대감도 키우고 있는 상황이다.

앞서 하나증권은 JYP엔터테인먼트가 스트레이 키즈의 월드투어 성공 등에 힘입어 2분기 깜짝 실적을 냈다며 목표주가를 기존 9만원에서 9만5000원으로 높였다. 투자 의견도 ‘매수’를 유지했다.

이기훈 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 “지난 2개 분기는 연속으로 실적 쇼크를 기록했으나 스트레이 키즈의 역대급 월드투어와 블루개러지의 수익성 회복으로 올해 2분기에 실적 서프라이즈를 기록했다”라고 말했다.

블루개러지는 굿즈상품(MD) 사업과 팬 커뮤니티 운영사업을 담당하는 JYP엔터테인먼트의 자회사다.

JYP엔터테인먼트는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 529억원으로 지난해 동기보다 466.3% 증가했다고 전날 공시했다. 이는 시장의 기대치인 429억원을 웃도는 수준이다. 또 매출은 2158억원으로 작년 동기 대비 125.5% 증가했고 순이익도 363억원으로 2천734.4% 늘었다.

이 연구원은 “이런 실적 서프라이즈는 스트레이 키즈와 다마고치, 트와이스와 산리오 일본 팝업 등의 (사업 성공) 효과가 더해져 MD 매출이 669억원이라는 사상 최대치를 기록한 영향”이라고 분석했다.

그는 “하반기에도 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 흥행으로 트와이스의 음원이 빌보드 내 자체 최고 순위를 달성 중이고, 스트레이 키즈의 남은 월드투어와 컴백 일정 등이 예상된다”며 실적 호재가 대기하고 있다고 설명했다.

다만, 최근 주가가 급등세를 보인 데다 중국의 한한령 해제 움직임이 지연되고 있다는 점은 JYP엔터테인먼트 주가엔 부담으로 작용할 것으로 보인다.

JYP엔터테인먼트 주가는 지난달 12일부터 지난달 29일까지 12.52%(8만3100→7만2700원) 급락했다.

미국 워싱턴DC에서 지난달 25일(현지시간) 개최했던 한미 정상회담 이후 4거래일(8월 26~29일) 연속 주가는 하락세를 거듭했다.

박수영 한화투자증권 연구원은 “시장에서 기대하는 엔터 업종에 대한 중국 관련 기대감은 한한령 해제지만, 한미 정상회담 이후 중국 내부에서 다소 불만족스러운 듯한 뉘앙스의 제스처가 나오면서 우려가 확대됐다”며 “이런 기대감과 우려 사이에서 주가 변동성은 더욱 확대되며 투자자 피로도 높아지고 있다”고 분석했다.

이어 박 연구원은 “연초부터 보여온 엔터 부문의 상대적 주가 강세는 중국 관련 기대감보다는 사이클 진입, 빅 IP(지식재산권) 컴백 기대감, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등에 의한 것”이라며 JYP엔터테인먼트를 에스엠과 함께 최선호주로 꼽으며 비중 확대 의견을 유지했다.