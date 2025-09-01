권역별 보건지소 서울건강장수센터에서 어르신 대상 참여형 통합 건강프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 서울건강장수센터에서 지역 어르신들의 건강한 노후와 활기찬 사회참여를 위해 내달부터 하반기 ‘청춘백세학교‘를 개강하고 참가자를 모집한다.

’청춘백세학교‘는 어르신의 신체·인지 기능 유지뿐 아니라 삶의 활력과 사회적 유대감 증진을 목표로 기획된 참여형 통합 건강프로그램이다.

상반기 동안 진행된 프로그램에서는 전문 운동사의 맞춤형 운동 수업부터 건강·영양교육, 음악·동작치료 등 다양한 주제로 구성, “함께 운동하고 배우며 마음이 젊어졌다” “집에만 있던 생활에서 벗어나 활력이 생겼다” 등 어르신들의 긍정적인 반응을 끌어냈다.

이 프로그램은 단지 건강 정보 전달뿐 아니라 어르신이 스스로 삶의 주체로서 노년의 즐거움을 찾는 것을 목표로 하는 프로그램으로 자리 잡고 있다.

하반기 과정은 권역별로 1·2기 프로그램이 연속 운영될 예정이다. 1기는 9월 9일부터 10월 23일까지 구산·응암 보건지소에서 진행되며, 2기는 10월 28일부터 12월 4일까지 불광·구산·응암 보건지소에서 열린다.

프로그램은 주 2회, 총 12회차로 운영되며 ▲맞춤형 신체활동 ▲강의·체험을 결합한 건강·정서 관리 프로그램으로 구성된다. 주제는 노인질환 예방 관리, 치매 예방 관리, 영양 관리, 음악치료, 웃음치료, 동작무용치료 등이다.

참가 대상은 은평구에 거주하는 65세 이상 어르신이다. 권역별 보건지소는 15명 내외 참가자를 모집하며, 모든 프로그램은 무료로 제공된다.

신청은 권역 서울건강장수센터인 불광보건지소 전화, 구산보건지소 전화, 응암보건지소 전화로 하면 된다.

은평구 관계자는 “상반기 청춘백세학교가 어르신들의 건강증진과 사회적 교류 활성화에 큰 도움이 됐다”며 “하반기에도 더욱 내실 있는 프로그램으로 어르신들의 행복한 노후를 지원하겠다”고 말했다.