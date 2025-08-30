조선중앙TV, 김정은 쿠스르크 공격계획 비준안 공개 김정은 “미국의 로씨야 주권침해는 우리에 대한 주권침해”

[헤럴드경제=손미정 기자] 북한이 러시아 쿠르스크에 파병을 공식 결정한 시점이 우크라이나가 쿠르스크를 침공한 직후인 지난 2024년 8월 28일이었다고 처음으로 확인했다. 김정은 국무위원장이 지난해 10월과 12월 세 차례에 걸쳐 특수작전부대에 직접 공격 명령을 하달한 문서도 공개됐다.

30일 조선중앙TV는 뮤직비디오의 배경화면으로 지난해 김 위원장이 비준한 ‘꾸르스크 해방을 위한 공격작전 계획을 작성한 정형과 대책보고’ 문건을 공개했다.

중앙TV가 공개한 문건은 러시아 쿠르스크주(州)에서 전투에 임한 파병군을 찬양하는 뮤직비디오 ‘기억하리’에 등장한다. 영상에서 여름용 흰 인민복을 입은 김 위원장은 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장, 김정식 당 중앙위 1부부장, 리창호 총참모부 부총참모장 겸 정찰총국장 등 하복 차림의 간부 6명과 회의를 하고 있다.

중앙TV는 자막으로 “2024년 8월 28일, 조선민주주의인민공화국 국무위원장, 조선인민군 특수작전부대들을 꾸르스끄주 해방작전에 참전시킬 것을 결정했다”고 밝혔다.

이어 중앙TV는 “로씨야의 령토를 우리의 령토로, 로씨야 련방에 대한 미국과 서방집단의 주권침해 행위를 우리 조국에 대한 주권침해로 간주할 것이다”며 “장병들! 무비의 용감성과 영웅적 전투 정신으로 떨쳐일어나 우크라이나 무력 침범자들을 소탕하고 꾸르스크를 해방하라!”는 김 위원장의 메시지가 있었다고 전했다.

앞서 지난해 6월 19일김 위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 ‘포괄적 전략적 동반자 관계 조약’을 체결했다. 북한은 해당 조약에 근거해 파병을 이해한 것으로 보인다.

조약 제4조는 어느 일방이 침공을 받아 전쟁 상태에 처하면 유엔헌장 제51조와 북한 및 러시아연방의 법에 준하여 지체 없이 자기가 보유한 모든 수단으로 군사적 및 기타 원조를 제공한다는 내용을 명시했다.

우크라이나는 작년 8월 12일 러시아 본토 쿠르스크를 침공했다. 북한은 그로부터 2주만에 내부적으로 파병을 공식 결정하고, 그해 10월 말 1만1000명을 파병했다. 올 초에는 약 3000명 이상을 증원 개념으로 추가 파병했다.

중앙TV가 공개한 문건에는 전투 과정에서 북한군과 러시아군의 손발이 잘 맞지 않았던 정황도 드러난다.

TV는 “2024년 10월 22일, 2024년 12월 12일, 2024년 12월 22일, 조선민주주의인민공화국 국무위원장, 꾸르스크 해방을 위한 작전계획 비준”이라며 “특수작전부대들에 공격작전 명령을 하달”했다고 전했다.

김 위원장이 2024년 12월 22일 비준한 ‘꾸르스크해방을 위한 공격작전 계획을 작성한 정형과 대책보고’ 문건에는 “작전진행 과정에 제기된 문제”라며 러시아군이 제대로 싸우지 못해 북한 병력이 손해를 보고 있다는 표현이 등장했다.

문건은 “공격작전 집행 과정에 로씨야군 부대들이 공격 성과를 확대하지 못하여 특수작전부대들의 익측(양옆·좌우)을 보장하지 못함으로써 적들의 집중적인 공세 행동으로 특수작전부대들의 손실이 증대되고 공격 속도를 높이지 못하고 있는 문제가 제기되었습니다”라고 보고했다.

이어 “(2024년) 12월 14일 조로(북러) 련합군의 총공격이 게시되어 제92려단은 18일까지 5일 동안에 30㎞, 제93려단은 21일까지 8일 동안에 20㎞를 점령하였으나 좌우측에서 공격하는 로씨야군 려단들은 8일 동안에 공격성과를…”이라고 썼다.

이에 앞서 2024년 12월 12일 비준된 문건에는 북한군이 파악한 우크라이나군의 전력도 나온다.

문건은 ‘적의 상태’라면서 “우크라이나군은 18개 려단 관하 53개 대대”가 있다면서 “땅크 50대, 장갑차 725대, 포 15문, 박격포 326문을 동원하여 점령한 꾸르스크 지역을 고수하기 위한 방어 작전을 진행하고 있다”고 보고했다.

김 위원장은 2024년 11월 14일 친필 서명한 문건에서 “모두 주의하고 병력 손실을 최대로 막아야 하겠소. 특히 지휘관 동무들이 신변 안전에 꼭 주의하시오”라고 독려했다.

한편 이날 문건이 삽입된 뮤직비디오 ‘기억하리’는 지난 22일 처음 중앙TV 전파를 탔다.

북한이 해당 문건과 뮤직비디오를 공개한 것은 러시아에 대한 보상을 이끌어내려는 의도라는 분석이 제기된다.

북한은 김 위원장이 오는 3일 중국 베이징에서 열리는 ‘항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁(제2차세계대전) 승전 80돌 기념행사’에 참석을 예고한 상태로, 열병식을 계기로 김 위원장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 예정하고 있다.