한덕수 전 총리 내란방조로 기소 비상계엄 관련 국무위원 3명 재판行 前 법무장관· 외교장관도 수사대상

[헤럴드경제=박준규 기자] 김용현 전 국방부 장관, 이상민 전 행정안전부 장관, 한덕수 전 국무총리.

조은석 특별검사가 이끄는 내란 특검이 기소한 윤석열 정부 시절 국무위원들이다. 지난해 12·3 비상계엄을 도왔거나 방조했단 혐의를 적용했다. 특검은 계엄의 밤 전후 행적과 발언을 토대로 다른 국무위원들을 향해서도 칼끝을 겨누고 있다.

특검팀은 29일 한 전 국무총리를 내란 우두머리 방조 등 혐의로 불구속기소 했다. 지금까지 기소된 인물들은 윤 전 대통령이 비상계엄을 선포하기 직전 연 국무회의에 참석한 이들이다.

특검팀은 이상민 전 장관과 한 전 총리 등을 기소하면서 ‘대통령의 불법적인 비상계엄 선포를 막아야 하는 국무위원의 헌법적 책무를 다하지 않았다’고 지적했다.

비상계엄 국무회의에 참석한 국무위원들도 이런 논리에 근거해 윤 전 대통령의 계엄령 발동을 막지 못한 책임을 지울 수 있다. 특검팀은 박성재 전 법무부 장관을 겨냥하고 있다. 그는 12월 3일 밤 대통령실에 가장 일찍 도착한 인물 중 하나다. 윤 전 대통령과 검찰 선후배 사이기도 하다.

특검팀은 국가의 법질서를 지켜야 하는 법무부 장관이 제 역할을 했는지 들여다보고 있다. 계엄령 선포 자체가 불법적인 방식으로 이뤄졌고 계엄 선포문, 포고령 등에 인권 침해적인 요소가 많으나 법무부 장관으로서 책무를 다하지 못한 지점을 노리고 있다.

게다가 박 전 장관은 계엄 직후 법무부 간부 회의를 열어 ‘합동수사본부에 검사 파견을 검토하라’는 지시를 내렸다는 의혹도 받는다. 법무부 출입국본부 출국 금지팀을 대기시키고 교정본부에 수용 공간 확보도 지시했단 관계자 진술도 있다.

특검팀은 이미 지난 25일 박 전 장관에게 내란 중요임무 종사 혐의를 적용해 압수수색했다. 곧 소환조사도 벌일 것으로 보인다.

조태열 전 외교부 장관과 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관도 특검 수사 대상이다.

조 전 장관은 앞서 관련 조사에서 계엄 당일 윤 전 대통령으로부터 재외 공관 대응 관련 내용이 적힌 A4용지 종이를 받았다고 진술했다. 계엄 선포되고 이틀 뒤에는 외신 기자들에게 계엄의 정당성을 알리는 내용의 언론 공지문 배포에 관여했단 의혹을 받는다.

최 전 부총리 역시 윤 전 대통령으로부터 비상 입법기구 예산 편성 등 지시사항이 담긴 쪽지를 받은 사실이 드러났다.

특검팀은 국무위원들의 전후 행적과 그간의 발언 등을 종합해 기소 여부와 적용 혐의 등을 결정할 것으로 보인다.

계엄의 밤에 용산 대통령실에 소집된 참모진 등도 특검팀의 수사 대상이다. 정진석 전 대통령 비서실장과 신원식 전 국가안보실장 등이 대표적이다. 현재 조태용 전 국가정보원장은 직무유기 혐의로 특검 수사를 받고 있다. 대통령의 계엄령 선포 계획을 미리 알고서도 국회 정보위원회에 보고하지 않은 혐의를 받는다.