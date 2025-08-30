“진영 논리 떠나 팩트와 정치 소신에 기반” “진영논리에 매몰된 ‘틀튜버’와 다를 것”

[헤럴드경제=김용재 기자] 지난 6·3 대선에서 국민의힘 대선 후보 경선에서 탈락한 뒤 정계 은퇴를 선언했던 홍준표 전 대구시장이 30일 자신의 유튜브 채널인‘TV홍카콜라’를 다시 시작한다고 밝혔다

홍 전 시장은 이날 페이스북에서 “비록 사기 경선 2번을 당하고 그 울분에 크게 실망해 당과 정계를 떠났지만, 나머지 인생을 대한민국에 보은할 길이 무엇인지 숙고하고 숙고하는 시간을 갖고 있다”며 이같이 썼다.

그는 “7년 전 1인 미디어 시대가 올 것으로 예측하고 시작한 TV홍카콜라는 그동안 제가 현직에 있는 바람에 지난 5년 동안 실제 출연은 하지 않고 제 관련 정치 뉴스만 방송했다”라며 “새로 시작하면서 이번에는 실제 출연해서 세상 사는 이야기를 토크쇼 형태로 방송하기로 했다”고 설명했다.

이어 “새롭게 시작하는 TV홍카콜라는 진영 논리에 매몰된 틀튜버(극우 유튜버를 비하하는 말)들과 편향된 일부 방송 매체와는 달리 진영 논리를 떠나 팩트와 정치 소신에 기반을 두고 세상사를 논하는 장이 될 것”이라며 “TV홍카콜라로 다시 세상과 만나고자 한다”고 덧붙였다.

정치권에서는 홍 전 시장이 TV홍카콜라를 다시 시작하는 것을 두고 본격적인 정치 활동 재개에 나서는 것이 아니냐는 해석도 나온다.