기상청은 강서구 등 서울 서남권에 내렸던 호우주의보를 30일 오전 10시를 기해 해제한다고 밝혔다. [연합]
[헤럴드경제=김용재 기자] 기상청은 강서구 등 서울 서남권에 내렸던 호우주의보를 30일 오전 10시를 기해 해제한다고 밝혔다.

특보 지역은 강서구, 관악구, 양천구, 구로구, 동작구, 영등포구, 금천구(서남권)다.

서울 전역에는 폭염주의보가 유지되고 있다.


