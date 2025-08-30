“아무도 몰랐다” 치료해주는 줄 알았더니…끔찍한 진실, 매일 1만마리가 고통에 ‘비명’ [지구, 뭐래?]

[헤럴드경제=김광우 기자] “알고 보면, 더 끔찍한 모습” 금속 기구로 머리뼈를 고정 당한 채, 몸까지 묶인 고양이. 언뜻 보면 치료를 위한 수술 장면으로 보인다. 하지만, 현실은 정반대다. 바로 ‘동물실험’에 동원된 것. 해당 고양이는 뇌과학 실험에 동원돼, 청력을 잃고 세균 감염에 시달렸다. 이후 뇌 해부를 위해 목숨을 빼앗겼다. 이같은 사례는 드물지 않다. 쉽사리 드러나지 않는 것일 뿐. 실제 지난해 한국에서만 약 460만마리의 동물들이 각종 실험에 동원된 것으로 나타났다. 심지어 한국의 동물실험은 더 잔인해지고 있다. ‘최고 고통’ 등급의 실험 비중이 빠른 속도로 늘어, 지난해 역대 최초로 50%를 넘어섰다. 이는 동물보호를 중시하는 선진국들과 정반대의 흐름. 미국·유럽 등 해외 주요 국가의 ‘최고 고통’ 실험 비중은 10%도 채 되지 않는 수준이다. 농림축산검역본부가 발표한 ‘2024년 동물실험윤리위원회 운영실적 및 실태조사 결과 보고서’에 따르면 지난해 국내 실험기관에서