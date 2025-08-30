모디, 7년 만에 중국 방문...SOC정상회의 참석 인도에 중국은 ‘국경 충돌’ 이웃이자 거대 시장 ‘최대 시장’ 미국은 트럼프 50% 관세폭탄 압박 러시아는 값싼 석유 공급처…정치적 비용 수반 인도의 “전략적 자율성” 외교적 곡예 시험대

[헤럴드경제=정목희 기자] 인도가 미국의 관세, 러시아의 석유, 중국과의 불편한 관계 속에서 아슬아슬한 ‘줄타기 외교’를 하고 있다. 나렌드라 모디 인도 총리는 오는 31일 7년 만에 처음으로 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석을 만나고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 나란히 서게 될 예정이다.

29일(현지시간) 미 CNBC에 따르면 인도는 현재 미국으로부터 최대 50%의 고율 관세 맞았고, 러시아로부터는 값싼 석유를 공급받으며 에너지 비용을 낮추고 있다. 중국과는 갈등이 지속되는 가운데, 모디 총리가 31일 중국에서 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석할 예정이다. CNBC는 “인도가 그 어느 때보다 복잡하고 중요한 외교적 곡예를 하고 있다”고 평가했다.

모디 총리는 지난 29일 이시바 시게루 일본 총리와 도쿄 정상회담을 앞두고 “세계 경제가 불안정한 상태를 고려해 주요 경제국인 인도와 중국이 협력해 세계 경제 질서의 안정화를 모색하는 것이 중요하다”고 말했다.

일본 요미우리신문은 모디 총리가 도널드 트럼프 미국 행정부를 직접 언급하지는 않았지만, 미국 관세 조치를 의식하고 있는 듯했다고 해설했다.

모디 총리는 중국과 관계에 대해 “지구에서 인구가 가장 많은 인도와 중국이 예측 가능하고 우호적 양국 관계를 구축하는 것은 지역과 세계 평화, 번영에 좋은 영향을 가져올 것”이라고 말했다.

모디 총리는 일본과 관계에 대해서는 “인도와 일본은 단순히 긴밀한 파트너가 아니며 전략적 전망을 공유하고 있다”고 언급했다. 일본과 인도 방위 협력과 관련해서는 “양국에 있어 성공 사례”라면서 이번 회담에서 채택할 ‘안보 협력에 관한 공동선언’에서 양국이 군비 근대화와 방위산업 협력을 한층 강화하는 내용을 담을 것이라고 강조했다.

일본과 인도는 미국, 호주를 포함한 4개국 안보 협의체 ‘쿼드(Quad)’ 회원국으로 중국을 견제하며 안보·경제 협력을 강화해 왔다.

모디 총리는 쿼드와 관련해 “실천적 해결책과 구체적 성과를 계속해서 내놓을 것으로 확신한다”며 “쿼드 회원국으로서 일본과 파트너십을 중시하고 긴밀한 협력을 기대할 것”이라고 말했다.

그는 일본과 공급망 강화에 나설 것이라는 의욕도 비쳤다. 모디 총리는 “우리는 반도체를 포함한 신기술 분야에서 협력하고 있다”며 “양국의 기술적 야심을 뒷받침하면서 국제적 공급망 안정성을 높일 것”이라고 했다.

美, 최고 50% 관세…인도 수출 직격탄

미국은 인도산 수입품에 보복관세 25%를 부과한 데 이어, 러시아산 원유 구매와 연계해 추가 25%의 관세를 매겼다. 이에 따라 일부 인도산 수출품에 대한 관세는 50%에 달한다. 미국은 연간 약 870억 달러 규모로 인도의 최대 수출시장으로, 전체 상품 무역의 약 5분의 1을 차지한다. 특히 다이아몬드, 의류, 수산물 산업이 큰 타격을 받고 있다.

구자라트의 다이아몬드 세공업자, 티루푸르의 의류 노동자, 케랄라의 수산물 가공업자는 모두 미국 수출에 크게 의존한다.

이런 무역 갈등 속에서도 두 나라는 전략적 협력을 강화하고 있다. 쿼드 협력, 반도체 공급망 논의, 국방 협력 확대 등에서 양국은 손을 맞잡고 있다. 애플, 마이크로소프트, 아마존 등 미국 기업들도 최근 인도 투자를 확대했다. 그러나 무역 갈등은 여전히 관계의 걸림돌로 남아 있다.

값싼 러시아산 원유…안보 문제도 얽혀

인도는 세계 3위 원유 소비국으로 하루 500만 배럴 이상을 사용한다. 이들에게 값싼 석유는 선택이 아닌 필수다. 2021년 러시아산 원유 비중은 1%에 불과했으나 현재는 35% 이상, 하루 175만 배럴에 달한다. 분석가들은 2022년 초 이후 인도가 170억 달러 이상을 절약했다고 추산한다. 이로 인해 인플레이션이 억제되고, 모디 정부는 정치적 여유를 확보할 수 있었다.

다만 안보 문제도 얽혀 있다. 파키스탄과의 긴장이 지속되는 가운데, 러시아는 인도의 핵심 안보 파트너이자 방위산업 공급망의 중심이다. 따라서 러시아와 거리를 두는 것은 인도의 안보 태세를 약화시킬 위험이 크다.

그러나 미국의 시선은 곱지 않다. 미국은 인도가 주요 7개국(G7)이 정한 러시아산 원유 가격 상한선(배럴당 60달러)을 초과해 지불하고, 이를 정제해 다시 유럽에 수출한다며 “인도가 이익을 챙기고 있다”고 비판했다.

갈등 속 협력…中과의 애매한 동맹

오는 31일 모디 총리는 7년 만에 처음으로 중국 톈진을 방문해 시진핑 주석, 푸틴 대통령과 함께 회담에 나선다. 중국은 이를 ‘연대의 장’으로 포장하지만, 인도와 중국의 갈등은 여전히 해소되지 않았다.

2020년 국경 충돌로 인도군 20여 명이 사망한 이후 양국 고위급 교류는 사실상 중단됐다. 인도는 수백 개의 중국 앱을 금지하고, 외국인 투자 규제를 강화하며, 핵심 산업의 자립을 추진했다. 그럼에도 양국 교역은 지난해 1180억 달러에 달했으며, 인도가 수입을 압도적으로 더 많이 하는 불균형 구조가 이어지고 있다.

전문가들은 이번 톈진 방문에서 큰 성과가 나오기는 어렵다고 본다. 요미우리신문도 “인도 내에는 중국에 대한 경계감이 강하다”면서 ‘모디 총리가 방중 전에 일본을 찾는 것은 자국에 균형을 취하려는 모습을 보여주려는 의도가 있다’는 외교 소식통 견해를 전했다.

다만 모디 총리의 중국 방문 자체가 의미 있다는 분석이다. 미국과 국방 협력을 강화하고, 러시아에서 값싼 석유를 들여오면서도 중국과의 대화 채널을 열어두겠다는 의지를 보여주기 때문이다.

인도의 전략적 자율성…줄타기 외교의 시험대

현재 인도의 외교 구도는 미국은 최대 수출처이지만 동시에 가장 까다로운 압박자다. 러시아는 정치적 비용을 수반하지만 값싼 석유로 숨통을 틔워준다. 중국은 껄끄러운 이웃이지만 무시할 수 없는 거대 시장이다. 인도는 이를 ‘전략적 자율성’이라 부른다. 수십 년간 유지해온 이 원칙은 지금 그 어느 때보다 압박을 받고 있다고 CNBC는 전했다.