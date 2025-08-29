[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 8월29일 오후 5시부터 개최된 ‘2025 노원수제맥주축제(Nowon Beer Festival, NBF)’에 참석해 행사의 개막을 축하했다.

이날부터 31일까지 3일간 경춘선숲길 화랑대 철도공원에서 펼쳐지는 노원수제맥주축제는 주민들의 뜨거운 성원에 올해 3회째를 맞았다. 전국 33개 브루어리에서 200여 종의 수제 맥주를 선보이며 32대의 푸드트럭과 전통시장 푸드부스 11개소가 함께해 다채로운 먹거리를 제공한다.

축제장은 메인무대와 전국 각지 브루어리가 모여있는 제1광장, 세계 7개국의 맥주와 전통음식을 즐기고 세계문화체험을 할 수 있는 제2광장, 책과 맥주를 함께 즐기는 북맥(Book Beer) 구역과 노원로컬브랜드 및 춘천 로컬브랜드가 참여하는 브랜드 페어 등이 준비된 제3광장등 다양한 테마공간으로 구성됐다.

특히, 7개국의 ‘세계맥주 특별존’은 맥주뿐 아니라 그 나라의 전통음식도 함께 즐길 수 있어 주민들의 뜨거운 호응을 이끌어 냈다.

여름밤, 수제 맥주와 함께 경춘선의 낭만을 즐기는 축제의 공연 라인업도 화려하다. 노라조, 노브레인, 박미경, 체리필터, 황가람, 코요태 등이 무대에 올라 분위기를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다.

오승록 노원구청장은 “노원수제맥주축제는 이제 노원을 대표하는 여름축제이자 세계가 함께 어울리는 문화축제로 발돋움 했다”며 “풍성한 프로그램과 볼거리로 가득한 노원수제맥주축제에서 얼마남지 않은 여름밤의 낭만을 만끽하시길 바란다”고 말했다.