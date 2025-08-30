외국인 순매도 1위서 하루 만에 순매수로 급반전 엔비디아 루빈 출시 재확인에 HBM 공급 우려 완화

[헤럴드경제=문이림 기자] 엔비디아 실적 발표 직후 외국인이 SK하이닉스를 2000억원 넘게 사들였다. 실적 발표 전날만 해도 순매도세를 이어오던 외국인이 하루만에 매수 행보를 보였다. SK하이닉스의 HBM4 독점 공급 기대가 커지면서 향후 실적 개선에 대한 전망이 힘을 얻고 있다.

30일 한국거래소에 따르면 외국인 투자자는 지난 28일 SK하이닉스를 2065억원 순매수하며 외국인 순매수 종목 1위에 올려놨다. 반면 외국인은 삼성전자를 2418억원어치 순매도했다.

엔비디아 실적 발표 전날인 27일 SK하이닉스는 외국인 순매도 1위 종목이었다. 규모는 1422억원에 달했다. 이달 1일부터 27일까지 순매도 규모도 2060억원에 달한다. 하루 만에 ‘팔자’에서 ‘사자’로 급반전한 셈이다. 28일 SK하이닉스 주가는 전 거래일보다 2.69% 오른 26만7500원에 마감했다.

배경은 고대역폭 메모리(HBM) 공급 불확실성 해소다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 콘퍼런스콜에서 차세대 인공지능(AI) 가속기 ‘루빈(Rubin)’ 시리즈를 내년 출시한다고 재확인했다. 루빈에 탑재되는 HBM4의 핵심 공급사는 SK하이닉스로 사실상 독점 지위를 차지하고 있다. SK하이닉스는 HBM3·HBM3E도 엔비디아에 공급하고 있다.

루빈 출시 지연을 둘러싼 우려는 잦아드는 모습이다. 지난달 투자전문지 배런스와 조사기관 푸본 리서치는 엔비디아가 루빈 재설계에 착수해 출시가 당초 내년 하반기에서 4~6개월 이상 늦어질 수 있다는 분석을 내놨다. 경쟁사 AMD의 차세대 AI 칩 ‘MI450’ 성능이 예상보다 높아진 데 따른 대응이라는 관측도 제기됐다.

차용호 LS증권 연구원은 “루빈의 6개 신규 칩이 모두 테이프아웃(설계 완료)을 마쳐 최근 제기된 일정 지연 가능성을 일축했다”며 “HBM4 도입 지연에 대한 우려도 크지 않을 것”이라고 내다봤다.

엔비디아의 실적 발표 이후 SK하이닉스의 HBM 출하 확대 기대는 커지고 있다. 손인준 흥국증권 연구원은 “9월 내 SK하이닉스와 엔비디아 간 2026년 상반기 HBM 공급 계약이 완료될 가능성이 높다”며 “시장 우려보다 우호적인 HBM4 가격 프리미엄(30% 이상)을 확보할 수 있을 것”으로 전망했다. HBM3E 가격 인하 압박은 존재하지만 HBM4에서 예상되는 SK하이닉스의 높은 초기 점유율을 고려하면 이익률에 미치는 부정적 영향은 제한적일 것이란 평가도 내놨다.

SK하이닉스 주가는 HBM 경쟁 심화 우려로 지난달부터 약세를 이어왔다. 골드만삭스는 지난달 16일 투자의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향했다. 내년부터 HBM 시장의 경쟁 심화로 제품 가격이 하락할 것이란 이유에서다. 실제로 지난달 16일부터 엔비디아 실적 발표 전날인 이달 27일까지 주가는 12.16% 하락했다.

증권가는 SK하이닉스의 주가 반등 여력이 충분하다고 본다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 “SK하이닉스는 고객사와의 파트너십이 강해 HBM 경쟁 우위를 이어갈 것”이라며 “HBM4부터 엔비디아 시장 진입 시 2026년 HBM 비트 성장률이 시장 평균을 상회하며 실적 개선을 견인할 수 있다”고 내다봤다.

손인준 흥국증권 연구원도 “가장 빠른 고객사 인증을 통해 높은 HBM4 초기 시장 점유율을 확보할 것으로 예상돼 SK하이닉스에 우호적인 상황”이라고 평가했다.