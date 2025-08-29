[헤럴드경제=정석준 기자] 한국 코카-콜라가 ‘2025 에피 어워드 코리아’에서 ‘2024 코카콜라 레드리본 캠페인’으로 최고상인 ‘그랜드 에피’를 수상했다고 29일 밝혔다.

에피 어워드는 1968년 미국에서 시작돼 현재 전 세계 125개국에서 개최되는 마케팅 시상식이다. 코카-콜라는 국내 외식 문화 속에서 차별화된 소비자 경험을 창출하고, 브랜드와 로컬 비즈니스를 연결한 점에서 높은 평가를 받았다.

‘레드리본 캠페인’은 국내 최초 맛집 평가서 ‘블루리본 서베이’와 협업해 코카-콜라와 잘 어울리는 전국의 맛집을 ‘레드리본 레스토랑’으로 선정한 마케팅 캠페인이다.

코카-콜라는 지도 앱과 연동한 ‘레드리본 맛집 리스트’, 오프라인 인증 스티커 등을 제공해 “맛집에는 언제나 코카-콜라가 있다”는 브랜드 경험을 제공했다.

이상수 한국 코카콜라 마케팅 디렉터는 “앞으로도 업계를 선도하는 혁신적인 아이디어를 통해 소비자들의 미식 문화 속에서 코카-콜라가 중심이 될 수 있도록 다양한 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.